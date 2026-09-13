Csigakeringő.
A kórház főigazgatója szerint egy adminisztrációs intézkedés történt.
Egy háziorvos szerint a Honvéd Kórház ellátóhelye mára amolyan no go zonává vált, ahova belépve nem biztosítanak a törvények védelmet, kiszolgáltatott, megfélemlített betegek várakoznak, remélve sorsuk jobbra fordulását.
A Demokratikus Koalíció szerint a mentőszolgálat a működőképessége határán van és ezért bármelyik pillanatban összeomolhat a sürgősségi betegellátás.
Még sincs minden rendben az egri kórház sürgősségi betegellátásával, az ősszel felmondott szakemberek hiányát megérzi az intézmény. Az orvosok levélben figyelmeztetették többek között Balog Zoltán emberi erőforrás minisztert: a kialakult helyzet tarthatatlan, a betegellátás állapotát haladéktalanul rendezni kell - nem csupán Egerben, de az egész országban.
A karácsonyi ünnepek alatt és az azt követő munkaszüneti napokon ügyeleti rend szerint fogadják a sürgős ellátásra szorulókat a háziorvosi, a fogorvosi, valamint a fekvőbeteg-ellátásban az ügyeletet ellátó helyek - tájékoztatta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) az MTI-t.