Ügyelet lesz a kórházakban és a gyógyszertárakban az ünnepek alatt

A karácsonyi ünnepek alatt és az azt követő munkaszüneti napokon ügyeleti rend szerint fogadják a sürgős ellátásra szorulókat a háziorvosi, a fogorvosi, valamint a fekvőbeteg-ellátásban az ügyeletet ellátó helyek - tájékoztatta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) az MTI-t.