Nem olyan nehéz sem Donald Trumphoz, sem Robert Ficóhoz igazítani a tízparancsolatot. Valahogy így: ne kívánd felebarátod Grönlandját! Illetve: ne kívánd felebarátod szülőföldjét! Ha már állítólag ragaszkodunk a keresztény Európához.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) illetékesei aláírták Sütő András örököseivel azt az adásvételi szerződést, amely szerint az erdélyi magyar író pusztakamarási szülőháza magyar közösségi tulajdonba került.
Sütő András drámája vallomás a színházról, a művészet erejéről, hivatásról és erkölcsről egy kockázatos történelmi helyzetben. Az előadást Szász János rendezésében mutatták be szombaton a Pesti Színházban.