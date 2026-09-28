Rogán Antal, a feltaláló egyedül szerezte meg az egyik társa részét a közös találmányuk szabadalmi jogaiból

találmány;vásárlás;Rogán Antal;szabadalom;

2026-09-28 05:50:00 CEST

Azt nem tudni, mekkora összegért, de ő maga már több mint kétmilliárd forintot keresett csak ezzel.

Rogán Antal egyedül szerezte meg Lengyel Csaba részét az elektronikus aláíráshoz és hitelesítéshez kapcsolódó közös találmány szabadalmi jogaiból - derül ki lapunk birtokába jutott dokumentumokból.

A Magyarországon is hatályos európai szabadalomban eredetileg egyharmad-egyharmad arányban osztozott Rogán Antal, Csík Balázs és Lengyel Csaba. A még 2018. november 14-én aláírt okirat szerint Lengyel Csaba a dokumentumban felsorolt, a közös találmányhoz kapcsolódó szabadalmi jogait és bejelentésekhez fűződő jogait a bukott propagandaminiszterre ruházta át. Az okirat nem kizárólag egy magyarországi oltalmat sorol fel: az átruházás az európai szabadalom mellett amerikai, kínai, szingapúri és más országokban futó szabadalmi jogokra és bejelentésekre is kiterjedt.

Csík Balázs a nyilatkozatban tudomásul vette az átruházást, hozzájárult ahhoz, és lemondott az esetleg fennálló elővásárlási jogáról. Mindez azt jelenti, hogy a 2018. november 14-i ügyletben Rogán Antal egyedül, nem pedig Csík Balázzsal közösen szerezte meg Lengyel Csaba szabadalomhoz fűződő jogait.

A jogosultsági arányok változásából korábban csak következtetni lehetett arra, mi történt Lengyel Csaba részével. A most előkerült irat azonban konkrétan megmutatja, hogy a 2018-as átruházásban Lengyel Csaba jogait Rogán Antal szerezte meg, Csík Balázs pedig az ügylethez hozzájáruló társjogosultként szerepelt.

Az eredmény néhány héttel később már a hivatalos nyilvántartásban is megjelent: annál a szabadalomnál, amelynek ügyében az iratot benyújtották, a korábbi egyharmad-egyharmad-egyharmados felállásból Csík Balázs egyharmados, Rogán Antal pedig kétharmados jogosult lett.

Az irat ugyanakkor nem árulja el, járt-e ellenérték az átruházásért, és ha igen, mekkora, ugyanis nem maga a szerződés került elő. A dokumentum kifejezetten hivatkozik egy ugyancsak 2018. november 14-én kelt „Szabadalom Átruházási Szerződésre”. Vagyis létezett egy külön megállapodás Lengyel Csaba és Rogán Antal között, a hatósághoz beadott nyilatkozat ennek alapján készült.

Ebből ezért egyelőre az sem állapítható meg, fizetett-e Rogán Antal Lengyel Csabának a jogokért, és ha igen, mennyit. A dokumentum alapján biztosan csak az mondható, hogy Lengyel Csaba átruházta, Rogán Antal pedig megszerezte a jogokat.

Az összeg azért különösen érdekes, mert Rogán Antal 2024-ben havi 38 millió, összesen 456 millió forint találmányhasznosítási díjat tüntetett fel, 2025-ben havi 25 millió, vagyis összesen 300 millió forintot vett fel ezen a jogcímen. A fideszes politikus, Orbán Viktor egykori kabinetminisztere végzettségére nézve közgazdász, de 2017 óta, vagyis azóta, hogy feltünteti a vagyonnyilatkozatában, már több mint kétmilliárd forintot keresett egy informatikai találmánnyal. Nem mindegy tehát, hogy Lengyel Csaba milyen feltételekkel vált meg attól a jogtól, amely a volt miniszternek később évi százmilliós nagyságrendű bevételt hozott.

A 2018-as irat az átruházott jogok között egy másik európai szabadalmi bejelentést is felsorol. Az abból létrejött szabadalom későbbi nyilvántartásában már Csík Balázs és Rogán Antal szerepel jogosultként. Egyelőre nem ismert, milyen további jogi ügylet vagy nyilvántartási változás vezetett ehhez az állapothoz azután, hogy Lengyel Csaba 2018-ban az ehhez a bejelentéshez kapcsolódó saját jogait is Rogánra Antalra ruházta.

2016-ban a később a NER által kivégzett Népszabadság írta meg először, hogy Rogán Antal egy elektronikus aláíráshoz és hitelesítéshez kapcsolódó találmány társfeltalálójaként tűnt fel Csík Balázs és Lengyel Csaba mellett. Az azóta eltelt években a szabadalom jelentős bevételi forrássá vált a fideszes politikus számára, miközben a hozzá kapcsolódó tulajdonosi és jogátruházási viszonyok részletei csak fokozatosan váltak ismertté.