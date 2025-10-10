Jó iramban az anarchia felé

Szakmai körökben nagy vihart kavart cikkünk, mely szerint akár évi 6–10 milliárd is megtakarítható lenne a szabálysértési szankciórendszer részleges átalakításával. A területen érintett szakemberek szerint viszont a közterület-felügyeletek kivéreztetése a cél, ami anarchiához vezethet. A káosz a bliccelni szándékozóknak jön jól, az önkormányzatokat viszont kifosztja a törvény. Kiderül, mi a különbség a szabálysértés és a szabályszegés között.