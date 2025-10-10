A tavaly májusi esetkor 31 éves férfi szinte minden lehetséges közlekedési szabályt megsértett és még ittas is volt. Letöltendő börtönbüntetés várhat rá.
A szabálysértések miatt kiszabandó bírságok összege finoman szólva sem tűnik elrettentőnek.
Két hangfelvétel is az ügyészségen landolt, amely azt támaszthatja alá, hogy a Magyar Honvédség új parancsnoka beosztottjait megalázza, kínzással egyenértékű feladatokra kényszeríti őket, és negligálja a munkaköri leírásokat.
Az ELTE szakembereinek tanulmánya szerint az alacsonyabb iskolai végzettség és a fiatalabb életkor is negatívan befolyásolta a jogkövetést.
Így szerette volna kijátszani az előírásokat, de hiba csúszott a tervbe.
Három napja tartanak a zavargások, a belügyminiszter lemondása után a tüntetők és az ellenzék is Edi Rama miniszterelnök távozását követeli.
A két éve tartó nagymértékű központi béremelések ellenére sem enyhül a kiskereskedelem munkaerőhiánya. Az unió is aggódik.
Csaknem 1250 járművet ellenőriztek az idegenforgalmi főszezonban tartott fokozott akcióban a közlekedési hatóság szakemberei, 98 esetben kellett eljárniuk. A fejlesztési tárca a taxishiénák végleges kiszűrése érdekében a bevált gyakorlat folytatását tervezi - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az MTI-vel kedden.
Szakmai körökben nagy vihart kavart cikkünk, mely szerint akár évi 6–10 milliárd is megtakarítható lenne a szabálysértési szankciórendszer részleges átalakításával. A területen érintett szakemberek szerint viszont a közterület-felügyeletek kivéreztetése a cél, ami anarchiához vezethet. A káosz a bliccelni szándékozóknak jön jól, az önkormányzatokat viszont kifosztja a törvény. Kiderül, mi a különbség a szabálysértés és a szabályszegés között.
Nem megy el szó nélkül Mészáros Lőrinc közlekedési szabálysértése mellett a rendőrség: mint megtudtuk, a Bicskei Rendőrkapitányság érdeklődését felkeltette az RTL Klub felvétele, amelyen a felcsúti polgármester láthatóan áthaladt a záróvonalon terepjárójával, és eközben a biztonsági öve sem volt bekötve.
Újabb kötelezettségszegési eljárásokat indított Magyarország ellen az Európai Bizottság. Egyes jogalkotások uniós összeférhetetlensége mellett például azt is kifogásolták, hogy a magyar kormány közbeszerzési eljárás - vagyis átlátható, tiszta pályáztatás - nélkül döntött a milliárdos e-útdíjrendszer kiépítéséről - írja a szocialisták európai parlamenti képviselője.
Ahova a politika beteszi a lábát, ott felfordul a világ. Újabban a futsal-bajnokságban rugdos jókorát a fair playbe.