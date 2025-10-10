Videón, ahogy egy motoros futár elhagyja az ételhordót és meglóg a rendőrök elől

rendőrség;menekülés;szabályszegés;ételfutár;

2025-10-10 11:22:00 CEST

Azóta elkapták.

A rendőrség közzétett egy videófelvételt arról, amint egy motoros futár meglóg előlük, eközben pedig még az ételszállító táskáját is elhagyta.

A hatósági honlapon közzétett közleményben azt írták, az ételfutár szeptember 30-án dél körül ebédet szállított segédmotoros kerékpárjával Budapest XIII. kerületében. A Váci úton közlekedett, és a Dagály utca kereszteződésénél a kötelező haladási irányt egyenesen jelző tábla utasítása ellenére jobbra kanyarodott. A mögötte haladó rendőrök ezért félre akarták állítani, azonban a futár menekülőre fogta.

Menekülés közben a futár újabb közlekedési szabályokat szegett meg; a Népfürdő utca felé a Karikás Frigyes utca kereszteződésében a behajtani tilos tábla ellenére balra kanyarodott, majd a Róbert Károly körút előtt a járdára hajtott, így lógott meg a rendőrök elől. A padka akkorát dobott a kismotoron, hogy ekkor még az ételszállító táska is lerepült a csomagtartóról - írták.

A XIII. kerületi járőrök aztán a Petneházy utcában igazoltatták a 30 éves vietnámi férfit, a kerületi rendőrkapitányságra előállították, engedély nélküli vezetés, valamint a menekülése közben elkövetett jogsértések miatt feljelentették - áll a közleményben.