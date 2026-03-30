Így zárnák el Orbán pénzcsapját

Egy eddig kevéssé ismert, a költségvetési tervezést szabályozó cikkelyre alapozva hozna olyan rendeletet az EU, amellyel akár el is zárhatja az uniós csapokat (illetve a kormány helyett Brüsszel oszthatja a pénzt). A trükk az, hogy egy ilyen rendelet elfogadásához elég mintegy 15 tagország. Azaz mit sem ér a 7. cikkellyel szemben bevethető vétójog.