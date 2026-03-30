Az eddiginél „kreatívabb” megoldások is szóba jöhetnek, Magyarország kizárása azonban a legkevésbé valószínű lehetőség.
Ennek ellenére aligha valószínű, hogy tényleg megvonják Magyarország szavazati jogát az EU Tanácsában.
Aligha valószínű, hogy a terv megvalósulna, mindenesetre Katarina Barley szerint az Orbán-kormány zsarolásra használja fel az egyhangú döntések elvét.
Egy eddig kevéssé ismert, a költségvetési tervezést szabályozó cikkelyre alapozva hozna olyan rendeletet az EU, amellyel akár el is zárhatja az uniós csapokat (illetve a kormány helyett Brüsszel oszthatja a pénzt). A trükk az, hogy egy ilyen rendelet elfogadásához elég mintegy 15 tagország. Azaz mit sem ér a 7. cikkellyel szemben bevethető vétójog.