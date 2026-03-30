Folynak a tárgyalások, vészforgatókönyvekkel készül az Európai Unió, ha ismét Orbán Viktor nyerné a parlamenti választást

Európai Unió;Orbán Viktor;szavazati jog felfüggesztése;

2026-03-30 14:11:00 CEST

Az eddiginél „kreatívabb” megoldások is szóba jöhetnek, Magyarország kizárása azonban a legkevésbé valószínű lehetőség.

Folynak a tárgyalások az Európai Unióban, mi történjen akkor, ha ismét Orbán Viktor nyerné a magyarországi választásokat - írja a Politico.

Tíz névtelenséget kérő uniós diplomata a lapnak azt mondta, több megoldás is szóba került annak érdekében, hogy a magyar miniszterelnök - és bizonyos esetekben más politikai vezetők - ne tudják megbénítani az EU működését. Ezek között szerepel a szavazási szabályok módosítása, további források visszatartása, sőt, akár a kizárás lehetősége is. Egyikőjük azt mondta, még keményebb fellépésre lehet számítani, amennyiben Magyarországon újra a regnáló miniszterelnök pártja, a Fidesz nyerné a parlamenti választást.

Egy másik forrás szerint azzal is átlépett egy határt a kormányfő, hogy blokkolja az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós hitelt, emiatt pedig lépni kell, csak az nem világos, hogy mit. Másvalaki azt mondta, újabb lendületet kapnak az Orbán Viktor kezelésével kapcsolatos viták, és emiatt újabb, „kreatívabb” megoldások is szóba jöhetnek. Egy magas rangú uniós tisztviselő szerint a magyar miniszterelnök elég ügyes ahhoz, hogy tudja, meddig mehet el. Mások viszont nem számítanak változásra. Egy diplomata szerint Orbán Viktor „trójai falóként” működik, miközben az EU alapja a bizalom és az együttműködés.

Az egyik felvetés a minősített többségi szavazás kiterjesztése lenne, amelyhez a tagállamok 55 százalékának és az EU népességének 65 százalékát képviselő tagországok támogatása szükséges. Utóbbit olyan területen is alkalmaznák, ahol jelenleg szükséges az egyhangúság: például külpolitikai kérdésekben vagy egyes, hosszú távú költségvetési kérdésekben. 2023-ban Olaf Scholz javasolta, hogy Orbán Viktor hagyja el a termet az egyhangúság formális teljesítéséhez, ami gyorsíthatná a döntéshozatalt, ami egyes vélemények szerint a tagállami szuverenitás kérdését is felveti. Egy másik elképzelés a többsebességes Európa, ahol kisebb csoportok haladnának előre bizonyos ügyekben.

Felmerült az uniós források visszatartása arra hivatkozva, hogy Magyarország megsérthette az „őszinte együttműködés” elvét, ami kötelezettségszegési eljárást és pénzbírságot vonhat maga után. Ez jogi és politikai vitákat is kiválthat, Orbán Viktor jelezte is, hogy megvétózni a jogállamisági feltételek függvényéévé tett 2028-2035 közötti EU-s költségvetést. Szintén lehetőség a szavazati jog felfüggesztése, valamint az EU-ból való kizárás. Utóbbira nincs lehetőség, és és egyes vélemények szerint ellentétes lenne az Európai Unió érdekeivel. Ez Oroszország felé sodorná Magyarországot – utasította el a felvetést az egyik diplomata.