"Orbán bálványa vagy szabad Magyarország" - Ellenzéki nagygyűlés a Fővám téren (videó)

„Nincs más dolgunk, mint megszervezni a változást akaró emberek többségét. Végre ne azt nézzük, ami elválaszt egymástól, hanem ami összeköt. Hogy április 8. után közösen építhessünk egy olyan Magyarországot, ahol a hatalom nem önmagát, hanem a magyar embereket gazdagítja!” – így invitálta Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a március 15-i közös ellenzéki megmozdulásra a választókat délután 3 órára a budapesti Fővám térre.