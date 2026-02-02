Ha a Fidesz győz, azért, ha a Tisza győz, azért vonulna a Szolidaritás Pártja Igazságosztó meneteléssel a dunai átkelőkre, ahol szívesen találkoznának Hadházy Ákossal is.
A kabinetnek esze ágában sincs változtatni a lakhatással kapcsolatos törvényeken, csak a hidegre való tekintettel felfüggeszti azokat.
„Nincs más dolgunk, mint megszervezni a változást akaró emberek többségét. Végre ne azt nézzük, ami elválaszt egymástól, hanem ami összeköt. Hogy április 8. után közösen építhessünk egy olyan Magyarországot, ahol a hatalom nem önmagát, hanem a magyar embereket gazdagítja!” – így invitálta Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a március 15-i közös ellenzéki megmozdulásra a választókat délután 3 órára a budapesti Fővám térre.