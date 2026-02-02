Az összes hidat elfoglalná a választás másnapján a Munkáspárt szövetségese

Munkáspárt;parlamenti választás;hídfoglalás;Székely Sándor;

2026-02-02 17:17:00 CET

Ha a Fidesz győz, azért, ha a Tisza győz, azért vonulna a Szolidaritás Pártja Igazságosztó meneteléssel a dunai átkelőkre, ahol szívesen találkoznának Hadházy Ákossal is.

– Akármi lesz a választás eredménye, egy párt már most bejelentette, hogy másnap tüntet ellene és elfoglalja az összes fővárosi hidat – vette észre a hvg.hu a Szolidaritás Pártja április 13-ra meghirdetett programját. Az Igazságosztó menetelés a fővárosi hidakon nemcsak veszteseknek című esemény kiinduló helyszíne mi más lenne, mint a Parlament előtti Kossuth tér.

– Teljesen mindegy, ki marad hatalmon vagy ki jut oda: szar lesz. Ha a Fidesz, azért. Ha a Tisza, akkor másért, de a végeredményben nincs vita, csak a magyarázat stílusa változik. Ez egy előrelátó tüntetés, nem várjuk meg, míg csalódunk, mi már most hozzuk a transzparenseket – olvasható az esemény Facebook-oldalán. Mint írják, várják a Fidesz híveit, amikor veszítenek, és várjuk a Tisza híveit is, amikor veszítenek, sőt azokat is, akik nyernek, de pár nap után rájönnek, hogy nem erre gondoltak.

– Az összes hidat elfoglaljuk Hadházy Ákossal, mert ha már úgyis minden átjárhatatlan, legalább találkozzunk rajtuk. Ez nem pártrendezvény, hanem egy közös, preventív pofára esés azoknak, akiknek elegük van abból, hogy mindig utólag kell megérteni, mi történt velünk. Talán itt az ideje annak is, hogy a vesztesek – bármelyik oldalról – elgondolkodjanak azon, mennyire jó ötlet újra és újra a kapitalizmus mellé állni, miközben az minden alkalommal átgázol rajtuk. Ez a tüntetés nem ígér megoldást, csak őszinteséget: mindegy ki nyer, mi már most tudjuk, hogy együtt fogunk veszíteni – állítják a szervezők.

A múlt héten lapunk is beszámolt arról, hogy az MSZMP ideológiai örököseként megalakult, Thürmer Gyula örökös vezetése alatt álló politikai alakulat és a Székely Sándor vezette Szolidaritás Pártja közös indulásban állapodott meg. Egy jelöltjüket már nyilvánosságra is hozták, mégpedig Barabás Györgyöt, a Munkáspárt elnökségi tagját, aki Magyar Péterrel is szembeszáll majd a XII. kerületben.

