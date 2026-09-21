Hétfőtől órarend szerint folytatódik a tanítás a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban, amelynek diákotthona decemberben beomlott

Adományokból eddig százmillió forint fölötti összegnek megfelelő lej gyűlt össze a helyreállításra, a romok alatt életét vesztett fiú, valamint a súlyosan sérült, válságos állapotban lévő lány családja több mint 760 ezer, a két könnyebb sérülté pedig csaknem 610 ezer forintnyi állami támogatást kapott.