Jogerős bírósági ítéletet végrehajt a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal, de egyelőre fellebbez azon múlt heti román bírósági ítélet ellen, amely a Vándor székely hazatalál elnevezésű, Magyarországon több helyen Wass Albert-szoborként köztéren álló szobor eltávolítását kéri a városi közparkból.
Két hónappal a Tamási Áron Gimnázium ingatlanán történt épületomlás után sem tisztázódott felelősség kérdése, és egyelőre több a jogi vita az ügy körül, ami az újjáépítést is hátráltatja.
Szorított a felújítási munka határideje, amit nem módosítottak időben.
A marosvásárhelyi orvosok minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megmentsék.
Adományokból eddig százmillió forint fölötti összegnek megfelelő lej gyűlt össze a helyreállításra, a romok alatt életét vesztett fiú, valamint a súlyosan sérült, válságos állapotban lévő lány családja több mint 760 ezer, a két könnyebb sérülté pedig csaknem 610 ezer forintnyi állami támogatást kapott.
A tragédia utáni napokban osztályfőnökök, lelkészek, pszichológusok segítettek a diákoknak a történtek feldolgozásában.
A többségi magyar lakosságú Hargita megye tanácsa a székelyudvarhelyi önkormányzatot támogatta 92 millió forintnak megfelelő román lejjel.
A férfi a nyomozók szerint személyesen utasította munkásait, hogy több mint 2 méteres mélységig leássanak az épület fala mentén, holott a tervező a jóváhagyott projektben 1,1 méter mélységű árkot irányzott elő.
Mégsem ürítették ki a felújításra váró épületet a munkálatok idejére.
Megpróbálták újraéleszteni az áldozatot, de nem jártak sikerrel.
Három lányt kimentettek a katasztrófavédelem szakemberi, ketten súlyosabb, töréses sérüléseket szenvedtek. Egyikőjüket újraélesztették, egy fiút még keresnek.
A vasárnapi trianoni évfordulós megemlékezés után dél-romániai férfiakat és nőket irritálták a magyar nemzeti színek, de csak lopásért indult ellenük eljárás.
Egyúttal üzent Bukarestnek is: adósai a Székelyföldnek, és nem lenne szerencsés, ha útját állnák a régió fejlődésének.
Újra kiöntött a székelyudvarhelyi szennyvízlerakó csurgalékvize, pont egy óvoda épülete előtt. A telephelyet működtető cég többségi tulajdonosa a magyar állam egyik vállalkozása.
Több mint húsz bejelentés futott be helyi és állami rendőrséghez hétfőn arról, hogy "migránsokat" láttak Székelyudvarhely utcáin. Kiderült, a rémült polgárok izraeli turistákra hívták szorgosan a rendőrséget.
Mínusz tizenöt Celsius-fokos hidegben került az utcára egy tizenhat éves diáklány hétfőn este a romániai Székelyudvarhely Református Diákotthonból. A lány az intézmény igazgatója szerint megszegte a bentlakás belső rendszabályzatát azzal, hogy nem vett részt egy kötelező decemberi programon.
A Székelyudvarhelyi KC nyerte a férfi kézilabda Challenge Kupát, mivel a döntő vasárnapi visszavágóján 32-25-re verte a portugál Liberty Seguros ABC Bragát.
Az egy edényben főzött legtöbb töltött káposzta világrekordját kívánták megdönteni Székelyudvarhelyen a városi sportcsarnokban.
A Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős ítéletben semmisítette meg azt a temetkezési engedélyt, amelyet a Székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal két évvel ezelőtt bocsátott ki Nyirő József újratemetésére - közölte csütörtöki számában a Krónika erdélyi magyar napilap.