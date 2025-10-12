Lassan eljár az idő azok felett a szinte mindenhez értő szakik felett, akikhez bátran fordulhattunk apróbb javítások ügyében. Ha leszakadt a redőny, ha csöpögött a csap, ha szorult a zár, csak egy üzenet, és szerszámostáskájával ott termett a helyi ezermester. De a világ változik, otthonunk modern eszközeit szinte lehetetlen hétköznapi tudással, házilag barkácsolni, a megoldókészségünk is mintha megkopóban lenne. Jól jönne ilyenkor a dolgos kéz. A békéscsabaiak nyugodtan hátradőlhetnek, Hajdu Árpád, a Kölcsönpasi személyében nekik közel a segítség.
Összeszerelés alatt álló CAF-villamosok a Dunakeszi Járműjavító üzemcsarnokában 2016. augusztus 18-án. A BKV megrendelésére készülő villamosok a spanyol Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) S.A. és MÁV többségi tulajdonában lévő járműjavító együttműködésében készülnek, a Spanyolországban gyártott elemeket Dunakeszin szerelik össze.