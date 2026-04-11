Készülnek a szeszkoncesszióra

Növekedett ugyan a kiskereskedelmi forgalom a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint, de a számok azt is elárulják, hogy kevesebb élelmiszer fogyott idén a tavalyi forgalomhoz képest. A kormány ugyan tagadja, de továbbra is a levegőben lóg a szeszes italok koncessziós árusítása, amely rengeteg kis boltnak adhatja meg a kegyelemdöfést, de a nagy kereskedelmi láncoknak is milliárdos bevételkiesést okoz.