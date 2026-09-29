Szimpátiatüntetés a lengyel nagykövetség előtt - Fotógaléria

Az új lengyel kormány intézkedései ellen tüntettek mintegy 80-an a budapesti lengyel nagykövetség előtt szombaton, a lengyel Demokrácia Védelmének Bizottsága (KOD) támogatásával. Felolvasták Mateusz Kijowskinak, a Lengyelországban hetek óta tüntetéseket szervező KOD vezetőjének levelét, amelyben egyenlőséget tett az Orbán-kormány, illetve az új lengyel kormány "demokráciaellenes" intézkedései közé, illetve hivatkozott a hagyományos lengyel-magyar barátságra. A demonstrálók lengyel és magyar nemzeti színű, illetve európai uniós zászlókat lobogtattak, illetve feltűntek az LMBTQ közösségre utaló szivárványos lobogók is. A demonstrálók a "demokráciát" jelszót skandálták. A képre kattintva galéria nyílik!