Iványi Gábor is felszólalt a parkfenntartási ügyben vesztegetéssel gyanúsított független polgármester mellett.
Megkérdeztük a köztársasági elnököt, mit gondol a vasárnapi demonstrációról.
A vasárnapi demonstráció egyik fő szervezője szerint a Fidesz kétharmaddal térhet vissza, ha a magyarok megunják a Tiszát. Így zajlott az államfő melletti alig pár száz fős szimpátiatüntetés vasárnap a Sándor-palota előtt. Riport.
„Lemondott esemény” – ez volt olvasható a Budapestre, április végére meghirdetett oroszbarát tüntetés Facebook-oldalán csütörtök kora délután, majd elérhetetlenné vált az esemény linkje. Lapunk írt ma reggel arról, hogy az egyik szervező neve már felbukkant egy korábbi, kémkedés gyanúját felvető ügyben.
A Budapestre hirdetett Moszkva melletti szimpátiatüntetés szervezői között feltűnik egy név, amely ismerős egy 2014-es, kémkedés gyanúját is felvető ügyből – szúrta ki lapunk.
Miközben a schengeni rendszer, főként a külső határait érintő migrációs nyomás miatt egyre kérdésesebbé válik, hiszen már az osztrákok is a határellenőrzések ideiglenes visszaállítása mellett döntöttek, a magyar kormány más irányt vett. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nem szakmai tárgyalásokra siet, ahogyan azt szakértő szerint tennie kellene, hanem tovább kakaskodik nyugati szövetségeseinkkel. Orbán Viktor és kormánya a visegrádi országok élharcosaként kacsingat kifelé az EU-ból.
Az új lengyel kormány intézkedései ellen tüntettek mintegy 80-an a budapesti lengyel nagykövetség előtt szombaton, a lengyel Demokrácia Védelmének Bizottsága (KOD) támogatásával. Felolvasták Mateusz Kijowskinak, a Lengyelországban hetek óta tüntetéseket szervező KOD vezetőjének levelét, amelyben egyenlőséget tett az Orbán-kormány, illetve az új lengyel kormány "demokráciaellenes" intézkedései közé, illetve hivatkozott a hagyományos lengyel-magyar barátságra. A demonstrálók lengyel és magyar nemzeti színű, illetve európai uniós zászlókat lobogtattak, illetve feltűntek az LMBTQ közösségre utaló szivárványos lobogók is. A demonstrálók a "demokráciát" jelszót skandálták. A képre kattintva galéria nyílik!
Az orosz ellenzék szimpátiatüntetésre készül Ukrajna moszkvai nagykövetségénél, de erre nem kért engedélyt a főpolgármesteri hivataltól - adta hírül pénteken az Interfax orosz hírügynökség.