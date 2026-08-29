A korábbinál majd ötödével kevesebb szociális célú tüzelőanyaggal számolhatnak a rászorulók a mostani fűtési szezonban. A családonkénti 1-1,5 köbméter igencsak kevés, szinte csak a „semminél jobb” – derült ki helyszíni riportjainkból.
A forrás ebben az évben csak a tavalyi mennyiség háromnegyedét fedezi.
Az ónos eső miatt kidőlt fákat és leszakad ágakat várhatóan kedvezményesen áron fogják adni a szociális tűzifaprogram keretein belül, de ez az akció a károk felmérése után kezdődhet meg januárban, olvasható a híradó.hu-n.