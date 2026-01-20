tűzifa;szociális tűzifa;szociális tűzifaprogram;tüzelő;

Randa egy ügy ez a mostani kormányzati tüzelőakció. Mert midőn úgy tényleg beütött a januári fagy, Orbán Viktor iziben feltárcsázta Pintér Sándort, hogy akkor most azonnal vigyünk fát a rászorulóknak. Meglesz, értettem. És tényleg, nem azt nézik, mit miért nem lehet. A belügyminiszter – akinek szervezetileg már semmi köze a szociális tűzelőosztáshoz, de hát ezen ki akad fenn – izzít rendőrt, tűzoltót, polgárőrt és ahogy látom katonák, sőt, rabok is segítenek. Szinte hallom az érces hangot: nincs fa??!! Akkor csinálunk, elvtársam! Nekem fa legyen a föld alól is! Közben érkeznek a tévéstábok, és néhány nap alatt több száz köbméter fát leszórnak az országban. Szuper! A nénik hálásak, pityeregnek. Nyilván: se pénzük, se tüzelőjük, ellenben felettébb fáznak.

Orbán Viktor megint erényt kovácsolna a fogyatékosságaiból. Hisz a Fidesz-KDNP folyamatos kormányzásának 16. évében még mindig magyarok százezrei-milliói vacognak telente otthon, mert nem futja fűtésre. Most jöhetnék bérekkel, árakkal, szociálpolitikával, nyugdíjakkal, de csak egy példát mondok: az Orbán-kormány a szociális tüzelőosztás 5 milliárdos keretén hat éve nem változtatott, a tüzelő ára viszont ezalatt több mint megkétszereződött. Mégis azt állítják, hogy ebből változatlanul mintegy 200 ezer köbmétert osztanak ki, ami viszont kilép az általam ismert matematikai valóságból. Ráadásul szakemberek évtizedek óta hajtogatják, hogy ez sem elég semmire. Arról nem is beszélve, hogy az 5 ezer fősnél nagyobb településen vacogók a rendszer számára nem léteznek. És akkor Orbán Viktor január közepén rádöbben, hogy fáznak a magyarok és erőszakszervezetei kamerák kereszttüzében ledobnak néhány köbméter fát pár udvarra. Az önkormányzatok közben tanácstalanok és az állami erdészetek is csak nézik a tőlük ingyen elvitt fa hűlt helyét.

Szétkorhadt mára ez az egész Fidesz-vircsaft úgy ahogy van.