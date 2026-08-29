Megduplázza a szociális tűzifaprogram keretét a kormány

támogatás;Magyar Közlöny;szociális tűzifaprogram;

2026-08-29 08:08:00 CEST

10 milliárd forintra emelkedik az összeg.

A 2026-2027-es fűtési időszaktól kezdődően 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a kormány a Szociális Tüzelőanyag Program támogatási keretét – derül ki a péntek esti Magyar Közlönyben Magyar Péter szignójával közzétett kormányhatározatból.

A határozat felidézi, hogy a szociális tűzifaprogramra fordítható állami forrás összege a rendívüli helyzet kezelésére szolgáló intézkedések kivételével 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek azóta jelentősen megváltoztak. Ezért 2026-ban előbb ötmilliárdos keretösszegig, majd a fűtési szezonban ezt megduplázva tízmilliárd forintig emelik az összeget.

Az intézkedés végrehajtásának illetékesei Kármán András pénzügyminiszter és Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter lesznek.

A döntés mögött nincs meglepetés, a szociális tűzifakeret duplájára emelése a Tisza párt kampányígéretei között is szerepelt, miként a hasított tűzifa áfakulcsának 27-ről 5 százalékra csökkentése is. Utóbbit a kabinet már korábban teljesítette.