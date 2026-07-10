Szolnoki rendőrök is kihasználhattak intézetis lányokat

gyermekvédelem;bántalmazás;szexuális visszaélés;szolnoki befogadó otthon;

2026-07-10 10:00:00 CEST

A gyanú szerint négy helyi rendőr tartott fenn szexuális kapcsolatot a gyermekotthonban élő fiatalkorú lányokkal.

Még mindig nem zárult le a Fidesz-kormány alatt elkövetett, a gyermekvédelmi intézményekben élő fiatalok szexuális bántalmazásával, kihasználásával kapcsolatos vizsgálat. Információink szerint a napokban Szolnokon volt egy ilyen témában tanúmeghallgatás a rendőrségen. A gyanú szerint négy helyi rendőr négy fiatalkorú lánnyal tartott fenn két-három éve szexuális kapcsolatot, a fiatalok a Lehetőség Speciális Gyermekotthon Szolnok nevű intézményben éltek.

Lapunkat Szabó Csaba, egy helyi, de korábban másik tagintézményben dolgozó egykori nevelő tájékoztatta. Őt hétfőn a rendőrség tanúként hallgatta meg. E szerint az egyik kislány bátyja elmesélte neki, hogy „felnyomta” az egyik rendőrt, és elmondta a rendőrségen is, hogy a testvérét szexuálisan kihasználják.

Amikor Szabó Csaba tudomást szerzett erről a feljelentésről, ő is bement a rendőrségre, hogy megerősítse a fiú vallomását, és elmondta, hogy neki három másik, hasonló helyzetben lévő lányról van tudomása, és név szerint felsorolta őket. „A kollégák is tudtak erről, nekem az egyik kolléganő mutatta, hogy jön az intézet elé a rendőr szolgálati időben, szolgálati kocsival, beszáll mellé a lány, és elmennek együtt” – mondta Szabó Csaba. Azt is mesélték – folytatta –, látták, hogy amikor a lányok megérkeztek, ajándékokkal szálltak ki a kocsikból, például cipővel, ruhával.

– Hangfelvételem is van arról, hogy az egyik kislány elmondja, egyikük barátnője terhes lett, de a rendőr – állítása szerint – megverte, és a lány később elvetélt. „Ezt elmondtam a feljelentéskor és a mostani meghallgatáson is a rendőrségen, odaadhattam volna ezt a bizonyítékot, de nem foglalkozott vele a kihallgató rendőr” – fogalmazott az egykori nevelő. Azt is mondta, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság illetékeseinél is jelezte írásban a történteket.

Az üggyel kapcsolatban kerestük az ORFK-t, és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, de kérdéseinkre csak utóbbi reagált.

A szolnoki rendőrség annyit közölt: „Megkeresésével, kérem, forduljon a Központi Nyomozó Főügyészséghez.”

Az ügyészség később érdeklődésünkre azt közölte: „A kérdésével kapcsolatban arról tájékoztatom, hogy az abban megjelölt adatokkal és körülményekkel ügy sem a Központi Nyomozó Főügyészségen, sem az alárendelt regionális nyomozó ügyészségeken nem volt azonosítható”.

Az ugyanakkor tény, hogy a rendőrségen volt tanúmeghallgatás a témában. Szabó Csaba úgy fogalmazott: „A gyerekek sok mindenről tudnak, de nem mernek róla beszélni.”

Szabó Csaba az a gyermekfelügyelő, aki 2025. januárig a szolnoki befogadó otthonban dolgozott, és először az RTL-nek mesélt arról, hogy az intézményből eltávolították azokat a szakembereket, akik jelezték, hogy kollégáik bántalmazzák a gyerekeket. Ekkor kellett neki is mennie. A szakember most egy gyárban, szalagmunkát végez. Ebben a műsorban mutatták be azokat a felvételeket is, amelyen az intézményben egy másfél éves kisfiú kendővel volt a radiátorhoz kötve, egy ötéves gyerek csuklóján pedig vagdosás nyoma látszik. Lapunknak akkor arról mesélt Szabó Csaba, hogy egyik kollégája ágyhoz kötözött egy szintén másfél éves kisgyereket, aki az adott gyerekfelügyelő műszakjában elő sem mert jönni az ágy alól.