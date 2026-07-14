Napirenden szerepel a köznevelésben foglalkoztatottak sztrájkjogának helyreállítása is.
A döntést azzal indokolták, hogy tavaly egy hasonló beadványt egyszer már érdemben tárgyaltak és elutasítottak.
Az eseményen számos híres előadó lép fel vagy mond beszédet.
Az államtitkár szerint „az írott normák figyelmen kívül hagyása jó eséllyel arra ösztönzi a kialakult értékrenddel még nem rendelkező diákokat, hogy a jövőben mérlegelés tárgyává tegyék, milyen iskolai előírásokat kell betartaniuk és milyeneket nem”.
Egy 486 napos eljárás végén a Kúria jóváhagyta a szociális ágazatot képviselő szakszervezetek listáját a munkabeszüntetés alatt is kötelező szolgáltatásokról, csak közben elmúlt az utolsó időpont is, amikor sztrájkolhattak volna.
Elbuktatták a sztrájkot, de holnap reggel 8-kor a szociális államtitkárság vezetői ismét hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni az ágazatban munkabeszüntetést hirdető szakszervezetekkel.
Felrázná az apátiából az orvostársadalmat az a néhány tucatnyi gyógyító, aki megelégelte a csodavárást. Az Újratervezés csoport egyik alapítótagja Máté-Horváth Nóra aneszteziológus.