Roham várható az akkukért, február 2-tól lehet jelentkezni a háztáji napelemáram tárolását lehetővé tévő, legfeljebb 2,5 millió forintos állami támogatásra

A kiírás szerinti legegyszerűbb otthoni áramtárolóra és annak felszerelésére elegendő lehet a február 2-án induló Otthoni Energiatároló Programban (OETP) osztott 2,5 millió forint állami támogatás – vélekedett szerdai sajtótájékoztatón felvetésünkre Szenyán Endre, az A1 Solar résztulajdonosa. „Egy mobiltelefon árának” hozzátoldásával ugyanakkor jóval minőségibb – például halkabb – berendezések vásárolhatók; magasabb háztartási áramigény esetén pedig saját költségen további, illeszkedő egységek vásárolhatók – tette hozzá.
A január közepén megjelent felhívás szerint a jogosult érdeklődők első körben hétfő délelőtt 10 órától elektronikus úton adhatják be ügyfélkapus jelentkezésüket az állami Nemzeti Energetikai Ügynökség Nffku.hu cím alatti felületén. Bár az elbírálás alapesetben nem a jelentkezési sorrendet követi, a százmilliárd forintos keret kimerültével a lehetőség bizonyára lezárul – hívta fel a figyelmet Kovács István ügyvezető. A pályázókat a kiíró három csoportba sorolja. Eszerint a legnagyobb eséllyel azok a napelemes családi (vagy legfeljebb hatlakásos társas-) házak pályázhatnak, amelyek kedvező úgynevezett szaldóelszámolása lejárt, 2030 vége előtt lejár, avagy támogatás nélkül építettek jelenleg alkalmazható, úgynevezett bruttó elszámolású rendszert.Napelemvilágcsúcsot döntött Magyarország, értékei az alacsony kormányzati vállalások ellenére kiemelkedők
Szenyán Endre becslése szerint e feltételeknek akár 30 ezer jelentkező is megfelelhet, amivel a 40 ezres keret háromnegyede rögtön be is telne. Másodsorban az 5 ezer fősnél kisebb települések napelemesei nyerhetnek. Bár a többieknek nyílik harmadik besorolás is, Szenyán Endre esélyesebbnek tartja, hogy az első két feltétel a teljes forrást kimeríti. Az első körben csak alapadatokat szükséges megadni. Azok számára, akiket e rosta nem szűr ki, március 16-tól indul a második ütem. Ennek során viszont már részletes terveket szükséges benyújtani. A résztulajdonos szerint ez utóbbi szakszerű kitöltése már bizonyosan igényel szakmai segítséget, amire nem titkoltan maguk is ajánlkoznak; ha valaki a kivitelezéssel is őket bízza meg, a több százezres tanácsadási díjat elengedik. Az érdeklődőknek mielőbbi kapcsolatfelvételt javasolnak: ha ugyanis az első kör nem a megbízott tanácsadó ügyfélkapuján keresztül zajlik, az átírás a két kör között már szinte esélytelen, nem is beszélve a tanácsadók ez idő alatti rendkívüli leterheltségéről.Zűrös napelemszabályok: újabb fejezettel bővül az Orbán-kormány ellentmondásos jogalkotási története
Kovács István mind az egyén, mint a magarországi energiahálózat biztonsága szempontjából üdvözli a kiírást. Az akkumulátor segítségével ugyanis egy-egy háztartás este-éjszaka fel tudja használni napeleme termelését, ami így tavasztól őszig szinte lenullázza az amúgy kilowattóránként 36 forintba kerülő hálózati áramigényt. A támogatható legkisebb, 10 kilowattórás akkumulátor invertertől függően mondjuk két órán át ad ki folyamatosan 5 ezer Watt áramot, amely idő kisebb igény esetén arányosan elnyúlik. Ez nagyjából megfelel egy átlagos családi ház esti-éjjeli áramigényének. Adódik villanyautó-töltési lehetőség is, de áramalapú fűtésre léteznek hatékonyabb megoldások – szögezte le az ügyvezető. Az akkumulátorok az időjárásfüggő megújulók terhelési hullámzásainak kisimításával a hazai áramrendszer biztonságát is jelentősen javítják. Így a hazai családi házakon üzemelő napelemeknek - az áramrendszer egyensúlyáért felelő állami Mavir legfrissebb adatai szerinti - 321 ezres száma tükrében leginkább további, hasonló akkumulátorprogramokat sürgetett. Ez pedig a támogatási kiírások jelenlegi kiszámíthatatlan hullámzását is kisimítaná, ami nagyban javítaná a közreműködő vállalkozások működési feltételeit – szögezte le Kovács István.
Veszélyben több ezer támogatott napelemkivitelezés
A rendszer működési zavarai miatt a 2021-es, uniós hátterű lakossági napelemtámogatási program akár több ezer nyertes pályázatának kivitelezése is meghiúsulhat – figyelmeztetett az azonnali kormányzati beavatkozást igénylő Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ). Az ügy előzményeként több száz, a nyertes pályázatok kivitelezését elvállaló napelemes cég ment tönkre. Bár a munkát nagyobb tőkeerejű cégek átvállalták, az átregisztrálás a szervezetrendszer időközbeni átszervezése miatt egyelőre nem lehetséges. Egy és három fázis közötti váltás esetén szintén előre nem látható fennakadások merülnek fel és az áramhálózati cégek ügyintézése is lelassult. Ezt várhatóan az OETP-s többletigények sem gyorsítják. A kivitelezés március 31-i véghatárideje tükrében a helyzet akár több ezer megítélt pályázat kivitelezését is meghiúsíthatja - fogalmaz közleményükben Szilágyi László alelnök. Az MNNSZ az átregisztráció gyorsítását és az eseti, méltányossági határidőhosszabbítás lehetőségének megteremtését javasolja.