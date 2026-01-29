Roham várható az akkukért, február 2-tól lehet jelentkezni a háztáji napelemáram tárolását lehetővé tévő, legfeljebb 2,5 millió forintos állami támogatásra

energia;napelem;állami támogatás;energiahatékonyság;tároló;energiahatékonysági pályázat;Magyar Napelem Napkollektor Szövetség;akkumulátor;

2026-01-29 17:03:00 CET

Egy-egy háztartás este-éjszaka fel tudja használni napeleme termelését, ami így tavasztól őszig szinte lenullázza az amúgy kilowattóránként 36 forintba kerülő hálózati áramigényt.

A kiírás szerinti legegyszerűbb otthoni áramtárolóra és annak felszerelésére elegendő lehet a február 2-án induló Otthoni Energiatároló Programban (OETP) osztott 2,5 millió forint állami támogatás – vélekedett szerdai sajtótájékoztatón felvetésünkre Szenyán Endre, az A1 Solar résztulajdonosa. „Egy mobiltelefon árának” hozzátoldásával ugyanakkor jóval minőségibb – például halkabb – berendezések vásárolhatók; magasabb háztartási áramigény esetén pedig saját költségen további, illeszkedő egységek vásárolhatók – tette hozzá.

A január közepén megjelent felhívás szerint a jogosult érdeklődők első körben hétfő délelőtt 10 órától elektronikus úton adhatják be ügyfélkapus jelentkezésüket az állami Nemzeti Energetikai Ügynökség Nffku.hu cím alatti felületén. Bár az elbírálás alapesetben nem a jelentkezési sorrendet követi, a százmilliárd forintos keret kimerültével a lehetőség bizonyára lezárul – hívta fel a figyelmet Kovács István ügyvezető. A pályázókat a kiíró három csoportba sorolja. Eszerint a legnagyobb eséllyel azok a napelemes családi (vagy legfeljebb hatlakásos társas-) házak pályázhatnak, amelyek kedvező úgynevezett szaldóelszámolása lejárt, 2030 vége előtt lejár, avagy támogatás nélkül építettek jelenleg alkalmazható, úgynevezett bruttó elszámolású rendszert.

Szenyán Endre becslése szerint e feltételeknek akár 30 ezer jelentkező is megfelelhet, amivel a 40 ezres keret háromnegyede rögtön be is telne. Másodsorban az 5 ezer fősnél kisebb települések napelemesei nyerhetnek. Bár a többieknek nyílik harmadik besorolás is, Szenyán Endre esélyesebbnek tartja, hogy az első két feltétel a teljes forrást kimeríti. Az első körben csak alapadatokat szükséges megadni. Azok számára, akiket e rosta nem szűr ki, március 16-tól indul a második ütem. Ennek során viszont már részletes terveket szükséges benyújtani. A résztulajdonos szerint ez utóbbi szakszerű kitöltése már bizonyosan igényel szakmai segítséget, amire nem titkoltan maguk is ajánlkoznak; ha valaki a kivitelezéssel is őket bízza meg, a több százezres tanácsadási díjat elengedik. Az érdeklődőknek mielőbbi kapcsolatfelvételt javasolnak: ha ugyanis az első kör nem a megbízott tanácsadó ügyfélkapuján keresztül zajlik, az átírás a két kör között már szinte esélytelen, nem is beszélve a tanácsadók ez idő alatti rendkívüli leterheltségéről.

Kovács István mind az egyén, mint a magarországi energiahálózat biztonsága szempontjából üdvözli a kiírást. Az akkumulátor segítségével ugyanis egy-egy háztartás este-éjszaka fel tudja használni napeleme termelését, ami így tavasztól őszig szinte lenullázza az amúgy kilowattóránként 36 forintba kerülő hálózati áramigényt. A támogatható legkisebb, 10 kilowattórás akkumulátor invertertől függően mondjuk két órán át ad ki folyamatosan 5 ezer Watt áramot, amely idő kisebb igény esetén arányosan elnyúlik. Ez nagyjából megfelel egy átlagos családi ház esti-éjjeli áramigényének. Adódik villanyautó-töltési lehetőség is, de áramalapú fűtésre léteznek hatékonyabb megoldások – szögezte le az ügyvezető. Az akkumulátorok az időjárásfüggő megújulók terhelési hullámzásainak kisimításával a hazai áramrendszer biztonságát is jelentősen javítják. Így a hazai családi házakon üzemelő napelemeknek - az áramrendszer egyensúlyáért felelő állami Mavir legfrissebb adatai szerinti - 321 ezres száma tükrében leginkább további, hasonló akkumulátorprogramokat sürgetett. Ez pedig a támogatási kiírások jelenlegi kiszámíthatatlan hullámzását is kisimítaná, ami nagyban javítaná a közreműködő vállalkozások működési feltételeit – szögezte le Kovács István.