Riebl Antal polgármester civilekkel, horgászokkal és vízügyi szakemberekkel egyeztetett a helyzet javítása érdekében, s elfogadtak egy intézkedési tervet.
Évszázadokon keresztül úgy tekintettünk hazánkra, mint a vizek országára, ez azonban mára inkább mendemonda, ugyan volt alapja, de mára gyökeresen megváltozott a helyzet. A klímaváltozás hatásai különösen érzékenyen érintik a vizes élőhelyeket. A növekvő átlaghőmérséklet, az egyre gyakoribb hőhullámok, a csökkenő nyári csapadék és a talajvízszint folyamatos süllyedése együtt olyan folyamatokat indítottak el, amelyek már nem csupán tudományos jelentésekben vagy statisztikákban jelennek meg.
A tó kedd reggeli vízállása 61 centiméter volt.
A párt aláírásgyűjtést indított a nagy tavak védelme érdekében.
A jelenség oka a klímaváltozás, következménye pedig fokozott halpusztulás, algavirágzás és metánkibocsátás lehet.
Veszélyeztetik a Balatont, a Fertő-, a tatai Öreg- és a Velencei-tavat is az állami és magánberuházások.
A Coloradói Állami Egyetem kutatói szerint az elmúlt 70 évben több mint megkétszereződött az algakoncentráció a térség két távoli hegyi tavában.
A fancsikai tavak medre kiszáradt, a halak elpusztultak. Korábban nemzetközileg is ismert horgászhely volt.
Az állóvizeket sem kíméli a hőség, a nagyobb hazai tavak hőmérséklete is közelíti a 30 Celsius-fokot.
Szombaton 0 órától működik a viharjelző rendszer a Balatonnál, a Velencei-, a Fertő- és a Tisza-tónál - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).
Éjfélkor elindult a viharjelző rendszer a Balatonon, a Velencei-tavon, a Tisza-tavon és a Fertő tavon – jelentette be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) gazdasági főigazgató-helyettese a Fertő tavon tartott sajtótájékoztatón.