Perlik Mészárost

Törvénysértések történtek Mészáros Lőrinc cége, az Opimus Group múlt heti közgyűlésén a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (Tebész) szerint, amely ezért az összes ott hozott döntést támadja - írta a hvg.hu. Köztük van az a határozat is, amellyel a saját lányait ültette a vezetőségbe a tőzsdeguruvá avanzsált gázszerelő.