A tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség bennfentes kereskedés gyanújával fordult a jegybankhoz.
A kis kutasok nagy, a Mol és annak részvényesei ellenben jóval csekélyebb eséllyel indíthatnának sikeres pert az ársapka és a különadók miatt az állam ellen.
Piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett bennfentes kereskedés gyanúja miatt a Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló Konzum Nyrt. ellen a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (Tebész) – írta meg a hvg.hu.
A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (Tebész) bíróságon megtámadta a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opimus Group Nyrt. május 2-i közgyűlésén hozott határozatokat, kérve azok hatályon kívül helyezését - közölte az Opimus a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
Törvénysértések történtek Mészáros Lőrinc cége, az Opimus Group múlt heti közgyűlésén a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (Tebész) szerint, amely ezért az összes ott hozott döntést támadja - írta a hvg.hu. Köztük van az a határozat is, amellyel a saját lányait ültette a vezetőségbe a tőzsdeguruvá avanzsált gázszerelő.