Richard Osman: Gyilkosokra utazunk (részlet)

Egy nyugdíjas nyomozó és menye, a személyi testőr adrenalinszintje igencsak megnövekszik, amikor egy világtól elzárt szigeten egy holttest és egy nagy táska pénz dúlja fel paradicsomuk nyugalmát… Izgalmas hajsza veszi kezdetét a világ körül. A csütörtöki nyomozóklub szerzőjének új, sorozatindító kötete november 12-én jelenik meg magyarul az Agave Könyvek gondozásában. Addig egy kis ízelítő…