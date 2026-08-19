"A Népszavát a Jóisten fogja megbüntetni" - Érpatakon helyzet van

"Próbáljanak már meg kicsit kitenni magukért, hogy az igazsághoz is köze legyen a cikknek, ne csak hazugságot írjanak, ahogy szoktak. Hirdetik itt a toleranciát meg a többi liberális dolgot, közben született már rólunk ötezer gyűlölködő cikk, ne legyen már egy ötezer-egyedik" - mondta lapunk megkeresésére Orosz Mihály Zoltán, miután kiderült, feloszlatta magát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Érpatak képviselő-testülete, ezért a községben időközi polgármester- és képviselő-választást kell tartani.