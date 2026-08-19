Tizenegy jelölt meghallgatása után a Közszolgálati Tanács végül Bayer Juditot, Sükösd Miklóst és Kollár Árpádot javasolta az újonnan megalakuló Független Közmédia Testületbe – tudta meg a Népszava.
Kovács „Kokó” István és Kurtucz Csaba csak 2024 szeptemberében vetélkedhet az elnöki tisztségért, addig egy ügyvezető testület irányít majd, a részleteket később dolgozzák ki.
A csapatot az Egyesült Államok parti őrsége hívta életre, legfőképpen a hasonló esetek elkerülésére.
Szerinte ez „beteg, hisztériás fröcskölődés”, "hormonzavaros gyűlölethullám", amitől „rosszabb ebben az országban élni”. Hogy a kulturális térben is jelen lévő cenzúrától is rosszabb-e, azzal kapcsolatban sajnos nem fejtette ki véleményét.
Szakmai tanácsadó testületet hoztak létre Petőfi Zenei Tanács néven a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) kezdeményezésére – derül ki a PKÜ beszámolójából.
"Próbáljanak már meg kicsit kitenni magukért, hogy az igazsághoz is köze legyen a cikknek, ne csak hazugságot írjanak, ahogy szoktak. Hirdetik itt a toleranciát meg a többi liberális dolgot, közben született már rólunk ötezer gyűlölködő cikk, ne legyen már egy ötezer-egyedik" - mondta lapunk megkeresésére Orosz Mihály Zoltán, miután kiderült, feloszlatta magát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Érpatak képviselő-testülete, ezért a községben időközi polgármester- és képviselő-választást kell tartani.