Törvénytelenül vették el a kislányát

A XVIII. kerületi gyámhivatalban tiltakoztak péntek délelőtt A Város Mindenkié (AVM) csoport aktivistái, amiért a hivatal minden szabályt felrúgva, egy bölcsődéből vett el édesanyjától egy kisgyereket. Az anya - Erzsébet - kedden épp albérletet keresett, kislányát pedig a bölcsődében hagyta, ahonnan a gyámhatóság kiemelte őt, a gyerek rossz körülményeire hivatkozva.