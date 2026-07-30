Mindegy, hogy mi a jogi konstrukció, az állam nem dönthet önkényesen a hozzájárulás mértékéről. A főpolgármester tárgyalni akar.
A bírósági döntés szerint a Demokratikus Koalíció érintett volt és jelenlegi parlamenti képviselőinek vissza kell kapniuk a 2019 elején kiszabott bírság összegét, ami akkor egyhavi tiszteletdíjuknak felelt meg.
Egyvalaki két testületet is vezetett, márpedig erre nem lett volna lehetősége
A kamara rögzítette, támogatást és jogi képviseletet biztosít minden tagjának, amennyiben az önként vállalt többletmunka (ÖVT), vagy egyéb szerződés aláírására bárki törvénytelen eszközökkel kényszeríti vagy fenyegeti őket.
Az ellenzéki Kapitány Alexandra mindössze tíz szavazattal maradt alul múlt vasárnap a fideszes Krieger Krisztinával szemben.
A XVIII. kerületi gyámhivatalban tiltakoztak péntek délelőtt A Város Mindenkié (AVM) csoport aktivistái, amiért a hivatal minden szabályt felrúgva, egy bölcsődéből vett el édesanyjától egy kisgyereket. Az anya - Erzsébet - kedden épp albérletet keresett, kislányát pedig a bölcsődében hagyta, ahonnan a gyámhatóság kiemelte őt, a gyerek rossz körülményeire hivatkozva.