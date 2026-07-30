Döntött a Fővárosi Ítélőtábla, a szolidaritási adó jelenlegi formájában törvénytelen

Orbán-kormány;Karácsony Gergely;Fővárosi Ítélőtábla;pénzelvonás;ítéletek;törvénytelenség;szolidaritási hozzájárulás;Tisza-kormány;

2026-07-30 08:21:00 CEST

Mindegy, hogy mi a jogi konstrukció, az állam nem dönthet önkényesen a hozzájárulás mértékéről. A főpolgármester tárgyalni akar.

Újabb bírósági döntés mondta ki: a fővárost sújtó szolidaritási hozzájárulás törvénytelen – írta csütörtök reggel Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.

E szerint a Fővárosi Ítélőtábla július 27-én kiadott végzése kimondta,

mindegy, hogy mi a jogi konstrukció, az állam nem dönthet önkényesen a szolidaritási hozzájárulás mértékéről.

Ezért az államnak figyelembe kell vennie, hogy mik az önkormányzat törvényben rögzített feladatai, és ezekhez mennyi forrásra van szüksége.

Budapest vezetője emlékeztetett, hogy tavaly ősszel egyszer már kimondta a Kúria, hogy a fővárosi önkormányzatot törvénytelenül fosztották meg a saját bevételeitől. – Az Orbán-kormány azzal próbálta meg kijátszani a bíróság döntését, hogy más jogi köntösbe csomagolta ugyanazt a megszorítást. Ezzel sok száz milliárd forintot vett el törvénytelenül a fővárostól, most is ott állunk a pénzügyi szakadék szélén – hangsúlyozta.

Karácsony Gergely szerint egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ez törvénytelen, a fővárost csődbe taszító helyzet a Tisza-kormány alatt is folytatódjon. Ezért a főpolgármester szerint tovább kell folytatni a szakmai egyeztetéseket a probléma megoldása érdekében.

A Népszava hétfőn számolt be arról, hogy a főváros számára kiderült, a Tisza-kormány alatt sincs kegyelem, a Magyar Államkincstár július közepén is leemelt 7,5 milliárdot Budapest számlájáról. Azaz hiába győzött a választás előtt Budapestnek új aranykort ígérő Tisza, egyelőre nem enyhül a fővárosra nehezedő kormányzati pénzügyi nyomás.

Magyar Péter miniszterelnök még a június 11-i kormányszóvivői sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy a szolidaritási adó teljes kivezetése nem várható. Akkor arról beszélt, hogy a szolidaritási adóról a Tisza-kormány egyeztet az önkormányzatokkal, közép-hosszútávon is működőképes megoldást szeretnének találni. Felvetődött, hogy az önkormányzatokat sújtó terheket lépcsőzetesen csökkentenék.