Kislány lesz és Alice – fogadnak a britek

A britek közismerten mindenre szenvedélyesen fogadnak, most éppen arra, mi lesz Vilmos herceg és Katalin hercegné második gyermekének neve. A londoni St. Mary kórház Lindo szárnya előtt, ahol első babájuk, György herceg is született, már napok óta ott várakoznak a lelkes rajongók, a hercegné mindenórás, egyes hírek szerint a hétvégére írták ki, más források szerint csak április legvégén várható a bébi érkezése. Vilmos már egy hete szabadságot kapott a légimentőktől, hogy biztosan a felesége mellett legyen, amikor megindul a szülés.