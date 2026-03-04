Lesújtottak a Turbinára is, újabb budapesti szórakozóhelyet zártak a drogtörvényre hivatkozva

A VIII. kerületi Turbina Kulturális Központ szerint „egyszerű bemondásra hivatkozva” záratták be a szórakzóhelyet annak ellenére, hogy a rendőrség februári fedett akciója semmilyen jogsértést nem állapított meg, működésükkel maximálisan elégedettek voltak. A rendőrség szerint ugyanakkor hónapok óta kábítószer-kereskedelem zajlott a szórakozóhelyen, és a díler egy tunéziai állampolgár volt.