A BRFK szerint valótlanságokat állít a Turbina, Jámbor András és Vitézy Dávid is tiltakozik a szórakozóhely bezárása ellen

A rendőrség szerint a hatóság nem „egyszerű bemondásra hivatkozva” záratta be a helyet, hanem több, párhuzamosan folyamatban lévő büntetőeljárás során beszerzett bizonyítékok, köztük egybehangzó vallomások alapján. Jámbor András a „kiöregedett, megkeseredett fasiszták szövetségének akciójaként” értékelte a történteket, Vitézy Dávid pedig felszólította az Orbán-kormányt, hogy hagyjon fel a budapesti fiatalok és a kulturális élet elleni háborúval.

Valótlanságokat állít a Turbina – ezzel a címmel adott ki közleményt szerda este a rendőrség nem sokkal azután, hogy a szórakozóhely megszólalt a bezáratásuk ügyében.

Az ügy előzménye, hogy a helyszínen történt kábítószer-kereskedelemre hivatkozva a hatóságok szerda délelőtt egy hónapra bezáratták a VIII. kerületi Turbina Kulturális Központot. A szórakozóhely ma délután közleményt adott ki, szerintük „egyszerű bemondásra hivatkozva” záratták be a helyet. Mint írták, februárban a rendőrség több héten keresztül fedett akció keretében figyelte a helyszínt, aminek során semmilyen jogsértést nem állapítottak meg. Hozzátették, a művelet vezetője az akció után a biztonsági vezetőjüket arról tájékoztatta, hogy bezárásra nem számíthatnak, mivel maximálisan elégedettek a működésükkel. „Ehhez képest a mostani bezárás egy olyan eljáráshoz kapcsolható vallomásra épül, amiben valaki (a Turbina területén kívül) azt állította, hogy kedvenc közösségi terünkben tiltott szert vásárolt” – közölték.

Úgy vélik, a mostani intézkedés egy olyan jogi környezet következménye, amely aránytalan felelősséget hárít kulturális helyszínekre, szerintük ezeknek a tereknek a bezárásával nem lehet valódi problémákat kezelni. Jelezték azt is, hogy mindig kiemelt figyelmet fordítottak a látogatók biztonságára és a felelős rendezvényszervezésre, a mostani „példátlan döntést” ezért minden jogi eszközzel meg fogják támadni. Ezzel a Turbina a nyolcadik zenés szórakozóhely, amelyet bezáratott a rendőrség az Orbán-kormány decemberi drogtörvényére, illetve annak januári kiegészítésére hivatkozva.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerda este közleményt adott ki, melyben vitatják a Turbina állításait a bezáratás okairól és körülményeiről. Azt írták, hogy a hatóság nem „egyszerű bemondásra hivatkozva” záratta be a helyet, hanem több, párhuzamosan folyamatban lévő büntetőeljárás során beszerzett bizonyítékok, köztük egybehangzó vallomások és lefoglalt tárgyi bizonyítási eszközök alapján, melyek szerint a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás hónapokon keresztül zajlott a szórakozóhely falain belül.

A BRFK szerint a szórakozóhely üzemeltetői által kiadott közleménnyel szemben nem igaz, hogy a rendőrség februárban nem állapított meg jogsértést, és nem történt intézkedés. „VIII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói három embert állítottak elő, és hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt, valamint különböző kábítószereket foglaltak le” – írták.

Hozzátették, azonosították a tunéziai állampolgárságú kábítószer-kereskedőt, aki ellen körözést adtak ki. „A Turbina közleményének az a része pedig már-már mulatságos, amely szerint egy »fedett akciót« követően a művelet vezetője felfedi magát, tájékoztatást ad a megfigyelt helyszín dolgozóinak és megdicséri őket” – zárul a BRFK közleménye.

Jámbor András és Vitézy Dávid is felszólalt a Turbina bezáratása miatt

„Józsefvárosi képviselőként a leghatározottabban tiltakozom, és egyébként sugárban hányok attól, hogy ez a rendszer politikai okokból bezáratta a Turbina nevű szórakozóhelyet és kulturális központot. Tényleg húzzatok a fenébe!” – reagált a hírre Jámbor András a Facebook-oldalán. A politikus posztjában megjegyezte, hogy a Turbinával kapcsolatban kapott lakossági panaszokat, de ezek a zajra vonatkoztak, nem kábítószer-fogyasztásra, az önkormányzat pedig a jogszabályokat betartva el is járt az intézménnyel szemben.

A független országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a kerületben bőven vannak „nyomordrogot” árusító helyek, mégsem történik semmi. Majd azzal folytatta, hogy ehhez képest a Turbinában – ahol könyvbemutatókat, adománygyűjtő koncerteket és gyerekprogramokat is tartanak – kábítószer-fogyasztás gyanúja nem merült fel sosem.

„Most is azért záratták be a helyet, mert az új törvény alapján be kell mondani valamit, hogy ha letartóztatnak egy fogyasztót, hol szerezte a szert. És nyilván egyszerűbb bemondani egy szórakozóhelyet, mint a díler nevét. Valaki bemondta a Turbinát, úgy, hogy a rendőrség hetekig tartó fedett akciója nem talált semmit. És bezáratták a helyet” – fejtette ki. Hozzátette: „Ez a Fidesz Budapest és a fiatalok ellen folytatott hadjárata, amelyet olyan emberek találnak ki, akiknek a jókedv, a jó érzés, a barátság, a tánc már nem része az életüknek. Ezért másoktól is el akarják venni.

Ez a kiöregedett, megkeseredett fasiszták szövetségének akciója. Az egyik utolsó. Pontosan ezért kell leváltani őket, mert ez a rendszer minden jókedvet és örömöt megpróbál kiszívni ebből az országból. Takarodjatok.”

Vitézy Dávid is megszólalt az ügyben, felszólítva az Orbán-kormányt, hogy a drogkereskedők, és ne a budapesti fiatalok és a kulturális élet ellen folytasson háborút. „Tegyük még egyszer egyértelművé: a szórakozóhelyek bezáratása a legkevésbé a drogkereskedőknek fáj. Ők másnap megjelennek máshol. Fáj viszont a törvénytisztelő, szórakozni vágyó fiataloknak, és még inkább fáj azoknak a sok tízezer embernek munkát adó, Budapestnek és az országnak adóbevételt termelő vállalkozásoknak és dolgozóiknak” – állapította meg.

Hozzátette, ez a fajta kollektív büntetés egy jól működő országban teljesen elfogadhatatlan, és valójában a bűnüldöző szervek kudarcának beismerése, „a korrupció ellen sem úgy harcolunk, hogy két hónapra bezárjuk a Parlamentet”. Szerinte joggal lehet az az érzésünk, hogy a hatalmon lévők „harcot indítottak a jókedv és a kikapcsolódás” ellen Budapesten, mint írta, „azokat kell büntetni, akik bűnt követnek el, nem mindenki mást”.