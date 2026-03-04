Lesújtottak a Turbinára is, újabb budapesti szórakozóhelyet zártak a drogtörvényre hivatkozva

rendőrség;szórakozóhely;kábítószer-kereskedelem;bezáratás;Turbina Kulturális Központ;

2026-03-04 17:15:00 CET

A VIII. kerületi Turbina Kulturális Központ szerint „egyszerű bemondásra hivatkozva” záratták be a szórakzóhelyet annak ellenére, hogy a rendőrség februári fedett akciója semmilyen jogsértést nem állapított meg, működésükkel maximálisan elégedettek voltak. A rendőrség szerint ugyanakkor hónapok óta kábítószer-kereskedelem zajlott a szórakozóhelyen, és a díler egy tunéziai állampolgár volt.

A helyszínen történt kábítószer-kereskedelem miatt a hatóságok szerda délelőtt egy hónapra bezáratták a VIII. kerületi Turbina Kulturális Központot – számolt be a hírről elsőként a 444 a szórakozóhely ajtajára kihelyezett tájékoztató alapján.

A lap azt írja, hogy a bezáratást az Orbán-kormány decemberi törvényére, illetve annak januári kiegészítésére hivatkozva tudta elrendelni a rendőrség. A törvény lehetővé teszi azoknak a helyeknek a bezáratását, ahol a hatóságok szerint kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja merül fel.

Ezzel a Turbina a nyolcadik zenés szórakozóhely, amelyet bezáratott a rendőrség. A Turbina szerda délután közleményt adott ki, szerintük „egyszerű bemondásra hivatkozva” záratták be a helyet. Mint írták, februárban a rendőrség több héten keresztül fedett akció keretében figyelte a helyszínt, aminek során semmilyen jogsértést nem állapítottak meg. A művelet vezetője az akció után a biztonsági vezetőjüket arról tájékoztatta, hogy bezárásra nem számíthatnak, mivel maximálisan elégedettek a működésükkel. „Ehhez képest a mostani bezárás egy olyan eljáráshoz kapcsolható vallomásra épül, amiben valaki (a Turbina területén kívül) azt állította, hogy kedvenc közösségi terünkben tiltott szert vásárolt” – írták.

A közleményben úgy vélik, a mostani intézkedés egy olyan jogi környezet következménye, amely aránytalan felelősséget hárít kulturális helyszínekre egy komplex társadalmi jelenség miatt, szerintük ezeknek a tereknek a bezárásával nem lehet valódi problémákat kezelni, „viszont nagyon gyorsan lehet vele közösségeket, alkotói platformokat és egy város kulturális szövetét rombolni”.

Jelezték azt is, hogy mindent megtesznek a Turbina anyagi ellehetetlenítése ellen, a fennmaradásuk érdekében gyűjtést szerveznek. Hozzátették, mindig kiemelt figyelmet fordítottak a látogatók biztonságára és a felelős rendezvényszervezésre, a mostani „példátlan döntést” ezért jelenleg jogi és szakmai szempontból is vizsgáljuk, és minden jogi eszközzel meg fogják támadni.

A nap folyamán később a rendőrség is kiadott egy közleményt a Turbina bezáratásáról. Azt írták, hogy bűnügyi információk szerint hónapok óta kábítószer-kereskedelem zajlott a szórakozóhelyen, ezért egy hónapra, április 4-ig bezáratták a helyet. A nyomozás azt állapította meg, hogy a vendégek egy tunéziai állampolgártól vásároltak marihuánát, amfetamin tartalmú port és ecstasy tablettákat, amit a szórakozóhelyen is fogyasztottak. A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság több kábítószer-fogyasztót hallgatott ki, majd február 26-án elfogatóparancsot adtak ki a díler ellen.

Éppen a múlt héten számoltunk be arról, hogy drogterjesztés miatt két hónapra bezáratták a Soroksári úti Arzenált, korábban pedig a Bécsi úti Symbolt is. Januárban pedig arról írtunk, hogy nagyszabású razziát tartottak egy pécsi klubban, kivonultak a kommandósok is, de egy porszemnyi drog sem került elő.

Mint arról többször írtunk, Orbán Viktor a 2025. februári évértékelő beszédében hirdette meg a drog elleni háborút, amelynek keretében Alaptörvényben rögzítették a kábítószer-használat tilalmát, zéró toleranciát vezettek be, a kereskedők után pedig kvázi hajtóvadászat indult. Szakértők sora bírálta Horváth László drogügyi kormánybiztos és a kabinet tevékenységét, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke például lapunknak decemberben úgy fogalmazott: amennyire látványos, annyira hatástalan az Orbán-kormány kábítószerek elleni harca. Most szombaton táncos tüntetést is tartottak a Kossuth téren a józan drogpolitikáért, a demonstrációval a „diszkórazziákon fiatalok százait vegzáló” intézkedések ellen álltak ki.