Bugacon a büféár a Balatont idézi, a zászlók és szimbólumok a türk eredetet kutatják, a közönségben pedig a családostul érkező kíváncsiskodóktól a kackiás bajszú sörözőkön át a politikai üzenetet hordozó pólókig mindenki képviselteti magát. A rekordösszegű állami milliókkal kitömött, a fideszes kormányzati felső vezetés által is felkarolt Kurultáj mára nemcsak a keleti hagyományőrzés, hanem a NER-konform kultúrpolitika egyik leglátványosabb seregszemléjévé vált – ahol a turul és a közpénz összefonódása rég eldöntött kérdés.
A miniszterelnök a biskeki hivatalos látogatásán arról is beszélt, hogy a magyar nép a békében jó, a háborúban kevésbé, és szerinte Kirgizisztánnak nemcsak Magyarországgal, hanem az egész EU-val kéne jobban együttműködnie.
A támogatás mértékét mutatja, hogy abból egy állami színház működése egész évben biztosítható, de az ópusztaszeri emlékpark a felénél is kevesebből működik.
A jelek szerint Kásler Miklós, a (többek között) egészségügyért felelős miniszter számára fontosabb kérdés történelmi nagyjaink – az Árpád-házi királyok és Mátyás király – „igazi magyar” származásának bizonygatása, mint az, hogy mi van az egészségügyben, meg hogy hány honfitársunk hal bele a koronavírus-fertőzésbe.
A rokonság, a nyelv, a kultúra, és a történelem is a türkökhöz köti Magyarországot az Országgyűlés elnöke szerint.
Hiába érettségi tétel a finnugor nyelvrokonság, a miniszterelnök teljes határozottsággal jelentette ki Kirgizisztánban, hogy magyar a türk nyelvcsaládhoz tartozik.