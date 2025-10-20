Idő előtt robbant fel egy tüzérségi gránát egy katonai bemutatón, amelyen az amerikai tengerészgyalogság fennállásának 250. évfordulóját ünnepelték. Az ügyben vizsgálat indult.
A Nyugat kínzó választás előtt áll. Európa nagyrészt kudarcot vallott, és az önelégültség árát most ukrán vérrel fizetik meg.
NATO-tisztviselők a termelés felfuttatását és a szövetségesek szélesebb körű szerepvállalását sürgetik.
Két tüzérségi lövedéket találtak kedden Székesfehérváron - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Feltételezhetően egy tüzérségi lövedéket találtak Siófokon, a Bláthy Ottó utcában hétfőn kora délután, a környéket a tűzszerészi munkálatok idejére lezárják és kiürítik - tájékoztatott a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
Elszállítják és egy közeli kijelölt helyen semmisítik meg azt a robbanótestet, amelyet a főváros XI. kerületében egy társasház udvarán találtak kedd délután - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
Feltehetően tüzérségi lövedék került elő csatornázási munkák közben a Pest megyei Szigetszentmiklóson, Lakihegyen péntek délután - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
Elszállítják és megsemmisítik a Győrben talált lövedékeket, a lakosságvédelmi intézkedéseket feloldották szerda este - közöltea Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Újabb tüzérségi lövedék került elő földmunkák során kedden a főváros XXII. kerületében, a Vasút úton - tájékoztatott a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Számos világháborús robbanótest került elő a Fejér megyei Abán hétfőn. A több órán át tartó területzárást feloldották, az emberek visszatérhettek otthonukba - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Tüzérségi lövedéket találtak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kisgyőrben, a Dózsa György utcában lévő általános iskola területén hétfő kora délután - közölte a tűzszerész ezred kommunikációs altisztje.
Elszállítják és megsemmisítik a főváros XIV. kerületében, a Vágány utcában talált tüzérségi lövedéket, a terület lezárását feloldották - tájékoztatta a honvédség tűzszerész alakulatának kommunikációs altisztje kedd délután.
Elszállították azt a második világháborús tüzérségi lövedéket, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon, a Zöldfa utcában találtak szombaton - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Egy feltételezett tüzérségi lövedék miatt több lakóházat kiürítenek a XI. kerületben - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje csütörtök este.
Elszállították a XIV. kerületi Gödöllői utcában kedd délelőtt talált romboló gránátot a tűzszerészek, a kiürített épületek lakói visszamehettek otthonaikba - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Árokásás közben tüzérségi lövedéket találtak Bicskén csütörtökön, emiatt 97 embernek ideiglenesen el kell hagynia otthonát - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
Vélhetően tüzérségi lövedékeket találtak Jászalsószentgyörgyön hétfő délután, emiatt 150 méter sugarú körben kiürítik és lezárják a környéket - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje az MTI-vel.
Feloldották szerda este a XIV. kerületi Istvánmezei úton talált tüzérségi lövedékek miatt elrendelt területzárást, a lakók visszatérhetnek otthonukba - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje. A robbanótesteket csatornázási munkálatok közben a délutáni órákban találták.
Tüzérségi lövedéket találtak az épülő 4-es metró őrmezői kijáratánál - tájékoztatta a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság kedden az MTI-t.