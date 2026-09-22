Három-öt éven belül UFC-bajnok lenne Növényi Norbert, előbb azonban a UFC-szerződést kell megszereznie

UFC-szerződésért lép ketrecbe szerda hajnalban ifjabb Növényi Norbert Las Vegasban. A magyar MMA-harcos a Dana White’s Contender Series idei hetedik gálájának főmérkőzésén a veszélyes földharcos Theo Haiggel találkozik. Bár a látványos befejezés is fontos lehet, számára legalább ennyire lényeges, hogy fejben is végig kontrollálja a mérkőzést.