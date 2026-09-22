UFC-szerződésért lép ketrecbe szerda hajnalban ifjabb Növényi Norbert Las Vegasban. A magyar MMA-harcos a Dana White’s Contender Series idei hetedik gálájának főmérkőzésén a veszélyes földharcos Theo Haiggel találkozik. Bár a látványos befejezés is fontos lehet, számára legalább ennyire lényeges, hogy fejben is végig kontrollálja a mérkőzést.
A francia elnök hivatala a partnerekkel történt konzultációra hivatkozva június 15-ét jelölte meg az iparilag legfejlettebb hét ország idei háromnapos találkozójára.
Az amerikai Michael Chandlerrel küzd meg az ír exvilágbajnok.