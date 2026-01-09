Emmanuel Macron nem szervez rá Donald Trump születésnapi ketrecharcára, inkább egy nappal eltolják a júniusi G7-csúcsot

Egyesült Államok;Donald Trump;ketrecharc;G7-es csúcstalálkozó;Emmanuel Macron;UFC;

2026-01-09 14:44:00 CET

A francia elnök hivatala a partnerekkel történt konzultációra hivatkozva június 15-ét jelölte meg az iparilag legfejlettebb hét ország idei háromnapos találkozójára.

Franciaország elhalasztja az idei G7-csúcstalálkozót, hogy elkerülje az ütközést a Fehér Házban június 14-re tervezett vegyes harcművészeti eseménnyel, azaz Egyesült Államok zászlónapjával, egyben Donald Trump amerikai elnök 80. születésnapjával – írja a Politico két, a G7-ek 2026-os találkozójának szervezésére rálátó tisztviselőre hivatkozva. Emmanuel Macron francia elnök hivatala a lap megkeresésére ugyanakkor csak annyit közölt, hogy az új menetrend „a G7-partnerekkel folytatott konzultációink eredménye”.

A Politico felidézte, hogy Trump még tavaly októberben jelentette be, hogy a Fehér Ház éppen a születésnapján és az amerikai zászlónapon egy „nagy UFC-meccsnek”. Az UFC az úgynevezett vegyes harcművészetek szervezete, amelynek keretében többek között a ketrecharc viadalok is zajlanak. A választás talán nem véletlen, hiszen Donald Tramp előszeretettel mutatja és mondja is magát harcosnak.

Dana White, az Ultimate Fighting Championship vezérigazgatója csütörtökön a CBS Newsnak elmondta , hogy az esemény logisztikáját véglegesítették. és akár 5000 ember is részt vehet majd június 14-én a Fehér Ház déli gyepén.

Párizs korábban azt közölte, hogy a G7-országok vezetőinek idei találkozója június 14. és 16. között lesz a Genfi-tó partján fekvő Evian-les-Bains-ben. Ezt tolták most el egy nappal, így a csúcs június 15-én kezdődik és 17-ig tart. A G7 országok a világ iparilag legfejlettebb országait tömöríti az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország, Németország Olaszország és Japán részvételével.