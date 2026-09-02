A válságnak Európa issza meg a levét

Hagyni kellene az embereknek, hogy úgy ünnepeljenek, ahogyan akarnak - mondja a közelgő 56-os megemlékezések kapcsán Ormos Mária történész. Szerinte ilyenkor nem hadakozni, vitázni kell, pláne nem kisajátítani az emlékezés jogát. A lapunknak adott interjúban arról is beszélt, hogy szinte az egész világ történetlátása Európa-centrikus, új munkájával ezen is szeretne változtatni. Napjaink válságait kutatva jutott a nagy földrajzi felfedezésekig. A Széchenyi-díjas professzor a múlt héten ünnepelte 86. születésnapját, de még ma is aktív: pillanatnyilag két új köteten dolgozik.