A posztumusz megjelenő Most az egyszer című röpiratban a szerző olyan témákban értekezik, amelyekről állítása szerint nem akar beszélni.
Sofi Oksanen finn írónő új könyve, a Norma című bűnügyi orientáltságú regény kapcsán arról beszélt lapunknak, hogy angol nyelvterületen kevés az olyan olvasó, akinek el lehet adni más nyelvről átültetett művet, ő azonban nem panaszkodhat. Új regényének kiadási jogait harminc ország vásárolta meg, de ha mindenhova elutazna, nem lenne ideje írni. A magyarokról azt hiszi, érdektelenek a külpolitika iránt és elnyomják a nőket. A 2014-es Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége azt is elmondta, hogy rajongóinak keveset mutat magából.
Hagyni kellene az embereknek, hogy úgy ünnepeljenek, ahogyan akarnak - mondja a közelgő 56-os megemlékezések kapcsán Ormos Mária történész. Szerinte ilyenkor nem hadakozni, vitázni kell, pláne nem kisajátítani az emlékezés jogát. A lapunknak adott interjúban arról is beszélt, hogy szinte az egész világ történetlátása Európa-centrikus, új munkájával ezen is szeretne változtatni. Napjaink válságait kutatva jutott a nagy földrajzi felfedezésekig. A Széchenyi-díjas professzor a múlt héten ünnepelte 86. születésnapját, de még ma is aktív: pillanatnyilag két új köteten dolgozik.