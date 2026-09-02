Halála után néhány héttel jelenik meg Nádas Péter egy új könyve

Most az egyszer címmel jelenik meg október elsején az augusztus 26-án, 83 éves korában elhunyt Nádas Péter új könyve, amely több könyvesboltban már elő is rendelhető.
Az ismertetés szerint a röpiratban Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, melyekről nem akar beszélni - aztán persze mégis beszél róluk, mivel „a közös hallgatásnak nagyobb súlya van”. Beszél például a globális felmelegedésről és „az emberi biográfiák közel sem globális különbözőségéről.” Arról a folyamatról, ahogy nyílik az olló és a globalitás szervezési elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel.
„A nagy összeütközés után ott találja magát az olvasó a szerző fölös tudásának zsúfolt raktárában” - olvasható az ismertetőben, mely hozzáteszi, ez olyan, mint „a falusi kertek végében a sufni, ahol bármit megtalálsz, amit nem keresel, de semmit, amire szükséged lenne”. S ahol a szerző a megismerés vágyát éppen ezért mégsem adja fel - áll az ajánlásban.
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