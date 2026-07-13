Nyugdíjukat féltik az újonc honatyák

Bár egy hete, napokkal az alkotmány reformját elutasító népszavazás után az olasz lapok azt taglalták, mikor rendezhetik meg az előrehozott választást, már nem elképzelhetetlen, hogy Paolo Gentiloni új miniszterelnök túléli a 2017-es évet. Számíthat ugyanis a több száz egzisztenciáját féltő parlamenti képviselőre.