A volt manchesteri polgármester a jövő héten veheti át a brit Munkáspárt vezetését, egyben a kormányfői tisztséget a távozó Keir Starmertől.
Az öt év után védelmi miniszterré kinevezett Denisz Smihalt váltó kormányfő valódi, a mindennapokban érezhető eredményeket ígért a lakosságnak.
A Munkáspárt vezetőjét már fel is kérte III. Károly király a kabinetje megalakítására.
Elődje, Mark Drakeford december 13-án jelentette be váratlanul lemondási szándékát.
Kelemen Hunor pártelnök szerint a kormánypártok gyakorlatilag „kilökték” őket.
A magyar külgazdasági és külügyminiszter azt reméli, hogy bensőséges kapcsolata segítségével előbb-utóbb cseppfolyós gázt hozhat majd Magyaroszágra.
Az új kormányfő a Buckingham palotában elfogadta III. Károly király felkérését, egyben a Konzervatív Párt vezetőjeként is elutasította az ellenzék követelését egy új választás kiírásáról.
A leendő kormányfő terve, hogy október végén általános választásokat tartsanak.
Ismét lemondott Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnök, ezúttal az elnök is elfogadta kérelmét. Volodimir Zelenszkij államfő többfrontos háborút vív.
Bár egy hete, napokkal az alkotmány reformját elutasító népszavazás után az olasz lapok azt taglalták, mikor rendezhetik meg az előrehozott választást, már nem elképzelhetetlen, hogy Paolo Gentiloni új miniszterelnök túléli a 2017-es évet. Számíthat ugyanis a több száz egzisztenciáját féltő parlamenti képviselőre.
Új miniszterelnököt nevezett ki Pak Gun Hje dél-koreai államfő, aki előremeneküléssel próbál kikecmeregni jelenlegi politikai válságából. Az új kormányfő, Kim Bjong Csun korábban Ro Mu Hjun elnök politikai koordinátoraként ténykedett.