Egyesült Királyság;Boris Johnson;új miniszterelnök;III. Károly;Rishi Sunak;Liz Truss;

2022-10-25 15:44:00

Az indiai Rishi Sunak lett az 57. brit miniszterelnök

Az új kormányfő a Buckingham palotában elfogadta III. Károly király felkérését, egyben a Konzervatív Párt vezetőjeként is elutasította az ellenzék követelését egy új választás kiírásáról.

Rishi Sunak lett kedden hivatalosan is az Egyesült Királyság új, sorrendeben immár ötvenhetedik – miniszterelnöke, miután találkozott III. Károly királlyal a Buckingham-palotában, és elfogadta az uralkodó felkérését – írja a BBC azután, hogy hétfőn a korábbi pénzügyminiszter nyerte el a Konzervatív Párt vezetését és a kormányfői pozíciót elődje, Liz Truss múltheti lemondása után.

Rishi Sunak első, Downing Streeten a nemzethez intézet beszédében nem kertelt, amikor kijelentette:

Egyebekben tisztelettel beszélt közvetlen elődjéről, Liz Truss-ról, megjegyezve, hogy az előző kormány elkövetett „néhány” hibát, amelynek kijavítására most kezdődik a munka. Megjegyzte, hogy a Covid utóhatásai továbbra is fennállnak, és megvédte Truss eredeti célját, a gazdasági növekedést is.

Az új miniszterelnök, akárcsak még jelöltként, ismét dicsérte Boris Johnsont és eredményeit, aki még a nyáron távozott a brit kormányfői székből. Most nem mellékesen ő buzdította a konzervatívokat, hogy egységesen álljanak Rishi Sunak mellé. Utódja a beszédében ozzátette, tisztában van azzal, hogy a Konzervatív Párt 2019-ben szerzett mandátuma nem egy személy kizárólagos tulajdona, hanem az egész politikai közösségé. Ennek szellemében ígért „erősebb egészségügyi ellátást, jobb iskolákat, biztonságosabb utcákat, hatékonyabb határellenőrzést, környezetvédelmet, katonai fejlesztést.

A BBC tudósítása szerint a a Downing Street előtt elmondott beszéd közben éppúgy lehetett hallani tapsot és éljenzést, mint tüntetők tiltakozását. A miniszterelnök a Munkáspárt, a Skót Nemzeti Párt, a Liberális Demokraták és a Zöld Párt felszólítása ellenére kizárta az előrehozott általános választásokat.

Sunak beszédét megelőzően a távozó kormányfő Liz Truss is felszólalt, megvédve saját intézkedéseit, amelyek miatt végül távoznia kellett. Ezek között említette az alacsonyabb adókat, hogy az emberek több pénzt tarthassanak meg a keresett pénzükből. Továbbá olyan növekedést szorgalmazott, amely nagyobb munkahelyi biztonsághoz, magasabb bérekhez és több lehetőséghez vezet „gyermekeink és unokáink számára”. – Merésznek kell lennünk – szögezte le Truss, aki szerint hazájának továbbra is támogatnia kell Ukrajnát, és le kell győzni az autokratikus rezsimeket.

Az ellenzéki pártok, ahogy várható volt, elégedetlenségüket fejezték ki a fejleményekkel. Anneliese Dodds, a Munkáspárt elnöke szerint Rishi Sunak „nincs mandátuma a kormányzásra, kinevezése nem a válasz az ország gazdasági problémáira”, aminek az elmúlt 12 évben ő is részese volt. Megismételte, hogy szerinte „az országnak egy új általános választásra” van szüksége.

Ed Davey, a liberális demokraták vezetője szerint Sunak azzal, hogy elutasította az általános választások kiírását, azt bizonyította, hogy „nem bízik a népben”. Beszédével pedig – tette hozzá – nem sikerült megnyugtatnia a közvéleményt, akik aggódnak a tél miatt. Hiányolta Rishi Sunak részletes terveit a gazdaság és az egészségügyi rendszer helyreállítására, ráadásul szerinte a bajokat a toryk kormányzása, az „évek óta tartó káosz és hozzá nem értés” okozta.