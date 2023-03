nepszava.hu;

2023-03-07 12:16:00

Szijjártó Péter katari kollégájához indult Dohában, de „jóbarátja és pártfogója” időközben kormányfő lett

A magyar külgazdasági és külügyminiszter azt reméli, hogy bensőséges kapcsolata segítségével előbb-utóbb cseppfolyós gázt hozhat majd Magyaroszágra.

Na, ez most komoly volt… Megindultam a dohai konferenciaközpontból, hogy találkozzam jóbarátommal, Mohammed Al-Thani külügyminiszterrel, de mire ideértem, már Mohammed Al-Thani miniszterelnök fogadott, méghozzá első vendégként, mintegy öt perccel az eskütétele után – büszkélkedett keddi Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter meg is dicsérte a politikusi ranglétrán előbbre lépett volt kollégáját, hogy „a miniszterelnök-csere professzionálisan, gyorsan, nagyobb előzetes hírverés nélkül zajlott le”. Tovább is hízelgett vendéglátójának így: „Gratuláltam barátomnak a VB sikeres megrendezéséhez, és ahhoz, hogy rá tudtak cáfolni mindenfajta előítéletre és nagyképű lesajnálásra.” Úgy tűnik hogy ezen mondanivalójának célja is volt, mert bejelentette:

Amint arról a Népszava többször is beszámolt, Katarral, a különféle katari ügyletekkel kapcsolatban az elmúlt időszakban egyre másra tartóztattak le EP-képviselőket, és a múlt év végi futball vb elnyerése kapcsán felvetődött korrupciós vádak mellett nagy felháborodást okoztak azok a hírek is, amelyek szerint a stadionépítkezéseken embertelen munkakörülmények között dolgoztattak sokakat. Hivatalos közlések szerint is több százan veszítették életüket balesetekben.

Emlékezetes, a világbajnokság ideje alatt Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Tánival, a most távozott katari miniszterelnökkel ebédelt Orbán Viktor kormányfő és Csányi Sándor, az MLSZ-elnökként is tevékenykedő OTP-vezér, ahogyan Szijjártó sem mulasztotta el ápolni „jóbaráti” kapcsolatait.