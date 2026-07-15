Kapitány István inkább hatósági kézbe adja a kijelölés jogát, hol épülhet akkumulátor-újrafeldolgozó üzem a jövőben Magyarországon

Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az Országgyűlésnek - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).
A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kidolgozott, a parlamenti honlapon olvasható előterjesztés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvényt módosítja. Ez a jogszabály ad felhatalmazást az iparügyekért felelős miniszternek az akkumulátor-újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölésére.
A 2024 októberében elfogadott rendelkezések szerint a kijelölés feltétele, hogy elvégezzék az üzem elhelyezésére vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelező előzetes vizsgálatokat, és azok eredménye ne azonosítson kizáró okot. További feltétel, hogy a helyszínen legalább egymilliárd forint teljes költségigényű építési beruházás vagy kármentesítési eljárással egybekötött építési beruházás valósuljon meg.A jövőben Nagy Márton akar dönteni arról, hol létesülhessen akkubontó üzem MagyarországonAz akkugyártás után az Orbán-kormány új célja az akku-újrahasznosítás, a Mol is beszállna, még idén döntenek
Eddig három, helyszín kijelölésére vonatkozó kérelem érkezett a szaktárcához, de azokra - a végrehajtási szabályok megalkotásának és a kötelező előzetes vizsgálatnak a hiányában - érdemi válasz nem született - olvasható a törvényjavaslat indoklásában, amely azt is tartalmazza, hogy a helyszín kijelölésére vonatkozó miniszteri diszkrecionális jogkör megszüntetése az akkumulátoripari és akkumulátor-hulladékkezelési tevékenységek átláthatósága, versenysemlegessége, környezetvédelmi biztonsága érdekében szükséges.
Az előterjesztés szerint a törvény elfogadása után az engedélyezési rendszer objektív, hatósági alapokon álló lesz, így kellően érvényesülnek a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és közegészségügyi garanciák. Az akkumulátoripari létesítmények működése átlátható és szakmailag objektív szabályozás mellett biztosítható - áll az indoklásban.
Magyar Éva kormányszóvivő július 2-án jelentette be, hogy törvényjavaslatot nyújt be a kormány az Országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, mert az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség.Nem lesz akkumulátor-újrafeldolgozó üzem Pilisjászfalun Ismét rákkeltő anyagot mutattak ki a bátonyterenyei akkufeldolgozó munkavállalóinak szervezetében