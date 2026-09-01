A hatóság saját eredményeit és önálló státuszát hangsúlyozta azt követően, hogy egy kormányrendelet a megszüntetésének lehetőségét vizsgálja.
Vízpolitikai vita.
A Pénzügyminisztérium szerint csak eleget tesznek az uniós előírásoknak. Benyújtották a 2024-es adótörvényeket, és azokat még a nyári szünet előtt elfogadhatja az Országgyűlés.
Nem múlt el a veszélye, hogy az ukrán-orosz konfliktus az olajcsapok elzárásához vezet. Egy rövid ideig tartó lezárás még nem veszélyeztetné az hazai üzemanyag-ellátást. A Moszkva és Kijev közötti csatározások már beépültek az olaj jegyzésárakba - állítják szakértők. A nyári autózási főszezonban viszonylag stabil, de néhány forinttal magasabb üzemanyagárakra lehet majd számítani Magyarországon - különösen, ha kormány az év közepétől bevezeti a benzin és a gázolaj kötelező jelölését.