Csúszós olajcsapok

Nem múlt el a veszélye, hogy az ukrán-orosz konfliktus az olajcsapok elzárásához vezet. Egy rövid ideig tartó lezárás még nem veszélyeztetné az hazai üzemanyag-ellátást. A Moszkva és Kijev közötti csatározások már beépültek az olaj jegyzésárakba - állítják szakértők. A nyári autózási főszezonban viszonylag stabil, de néhány forinttal magasabb üzemanyagárakra lehet majd számítani Magyarországon - különösen, ha kormány az év közepétől bevezeti a benzin és a gázolaj kötelező jelölését.