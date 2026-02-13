Tízezrek rótták le kegyeletüket a volt uralkodó ravatalánál Bukarestben

Több tízezer ember rótta le kegyeletét péntek estig Bukarestben az ország múlt héten elhunyt volt uralkodója, I. Mihály király ravatala előtt. A jelenleg szépművészeti múzeumként működő egykori királyi palota előtt két napja ezrek állnak órákig sorban, hogy néhány másodpercre bejussanak a trónterembe, ahol az ország 96 évesen elhunyt, a trónról már hetven éve elűzött utolsó királyának koporsója áll.