Christian Pahlavi Teheránban akár a sahi trónt is elfoglalhatta volna, ma mégis Nizzában él. A száműzetésben élő Reza Pahlavi iráni koronaherceg unokatestvérét telefonon kérdeztük arról, hogyan éli meg a tragikus iráni helyzetet, és mi a véleménye hazája jövőjéről.
A japán uralkodói család legidősebb tagja 101 éves volt.
VI. Mohammed marokkói uralkodó hétköznapi, divatos stílusának és reformjainak is köszönheti, hogy az arab tavasz nem sodorta el hatalmából.
Több tízezer ember rótta le kegyeletét péntek estig Bukarestben az ország múlt héten elhunyt volt uralkodója, I. Mihály király ravatala előtt. A jelenleg szépművészeti múzeumként működő egykori királyi palota előtt két napja ezrek állnak órákig sorban, hogy néhány másodpercre bejussanak a trónterembe, ahol az ország 96 évesen elhunyt, a trónról már hetven éve elűzött utolsó királyának koporsója áll.
II. Erzsébet lett a világ legidősebb uralkodója a szaúdi király elhalálozásával. Abdullah király 90 éves volt, a brit uralkodó viszont idén április 21-én tölti be a 89. évét. Szeptember 10-én a brit monarchia történetében fontos mérföldkő következik: II. Erzsébet akkor dönti meg ükanyja, Viktória királynő rekordját, s ő lesz Nagy-Britannia leghosszabb ideje trónon ülő uralkodója.