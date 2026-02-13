Irán sorsa a nők kezében van

Irán;tüntetés;demokrácia;uralkodó;rezsim;Mohammad Reza Pahlavi;

2026-02-13 21:19:00 CET

Christian Pahlavi Teheránban akár a sahi trónt is elfoglalhatta volna, ma mégis Nizzában él. A száműzetésben élő Reza Pahlavi iráni koronaherceg unokatestvérét telefonon kérdeztük arról, hogyan éli meg a tragikus iráni helyzetet, és mi a véleménye hazája jövőjéről.

Párizsban született, évtizedek óta Nizzában él, de biztosan figyelemmel kíséri a hazájában zajló borzalmas eseményeket. Ön szerint van esély arra, hogy unokatestvére, Reza Pahlavi hazatér?

Szinte biztos vagyok benne, hogy Reza nem marad Amerikában. Tavaly úgy nyilatkozott, hogy ha szükséges, visszamegy Iránba, pár napja pedig kijelentette: utazik. Mielőtt megkérdezné, hogy nekem is van-e hasonló tervem, elárulom, távol áll tőlem mindenféle uralkodói cím vagy vezetői tisztség utáni sóvárgás. Szenvedélyesen szeretem Iránt, de ha pontosan akarok fogalmazni, múlt időt kellene használnom. Hogyan rajonghatnék egy olyan országért, ahol ilyen vérengzés, elnyomás uralkodik, ahol a rezsim lábbal tiporja az emberi jogokat, kiváltképp a nőkét? Borzalmas, ami otthon zajlik, de én Rezával ellentétben nem a monarchiában hiszek, hanem a nőkben.

Ezt hogy érti?

Van valami lenyűgöző abban, ahogyan ezek a lányok letépik és elégetik a fátylukat, felfedik gyönyörű, hosszú hajukat. Bárcsak anélkül is levehetnék, lehullana, hogy vérontás lenne. De ez nem így lesz. Az 1979-es iráni iszlám forradalom kezdetén minden megváltozott. Olyan volt az is, mint egy középkori esemény. Az irániak kilencven százaléka támogatta a forradalmat. A nők viszont tömegesen tüntettek a változás ellen, hiszen azonnal megértették, hogy hatalmas árat fizetnének, pusztán a nemük miatt iszonyatos megtorlásban lenne részük. Igazuk lett. Azt hiszem, az iráni nők mindig is ellenálltak, és most az emberek hirtelen odafigyelnek rájuk.

Úgy gondolja, nem túlzás azt állítani, hogy a nők azok, akik megbuktathatják a teheráni rezsimet?

A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, egyáltalán nem túlzás ilyet kijelenteni. Mindig is azt mondtuk, hogy ha Irán újjászületik, a nők lesznek az élvonalban, ők lesznek a szabadság szószólói, akik ledöntik az iszlám köztársaságot. Hiszen felgyújtották az Evin börtönt is, amely egy olyan emlékmű, jelképe az elnyomásnak, mint a Bastille. A testvérem, Patrick Ali, ott raboskodott. Homeini szobrát is ledöntötték és még sorolhatnám a példákat. De nem csak a nők változtak meg gyökeresen Iránban, van már egy egészen új, fiatal, szabad szellemű generáció is.

Ismeretei szerint Iránban a lakosság körében mekkora a diktatúra támogatottsága? Tud-e valamit a halottak számáról, mert nagyon ellentmondásosak az adatok, egyes híradások hatezret, mások már harmincezret is emlegetnek. Szinte lehetetlen kideríteni az igazságot, hiszen a perzsa szolgálattal rendelkező nemzetközi hírügynökségek sem tudósíthatnak a helyszínről.

Ismereteim szerint az irániak mintegy 25 százaléka még mindig támogatja a rezsimet. De ez a 25 százalék nagyon keményvonalas, ezért képesek a diktatúrát fenntartani. El vagyok keseredve, soha életemben nem voltam még ilyen szomorú. Rengeteg az áldozat, tényleg még csak megközelítőleg sem lehet tudni, mennyi, de legutóbb úgy hallottam, tizenkétezer embert öltek meg, és tömegeket börtönöztek be.

Szörnyű a helyzet, most tízszer rosszabb minden, mint amiért annak idején a sahot kritizálták: az állami rendőrség, a korrupció… A sah diktátor volt ugyan, de humánus.

Most, hogy az Egyesült Államok és Irán között olyan feszültté vált a helyzet, hogy küszöbön áll egy közvetlen háború, hogyan látja a jövőt?

Pesszimista vagyok, de a jövő meg van írva. Volt egy olyan érzésem, hogy ennél lejjebb már nem süllyedhetnek, de már nem vagyok biztos benne. Még soha nem voltunk ilyen közel a véghez. Vallásos vagyok, keresztény, mást nem tehetek, mint imádkozom.

Beszéljünk egy kicsit Magyarországról, hiszen többször is járt nálunk felkutatni egy régi magyar iskolatársát, az egyik könyve hazai bemutatóján is itt volt. Mi a véleménye rólunk, magyarokról?

Gyönyörű ország, Budapest összes hídjának tudom is a nevét magyarul. (Nevet.) Komolyra fordítva a szót, szomorú vagyok. Ami maguknál van most, az is valamiféle rezsim. Mindketten újságírók vagyunk, tudja, hogyan értem. Vannak fokozatok, persze. Magyarországon nincs tömegmészárlás, ugyanakkor a sajtószabadságot ott is korlátozzák tudtommal. De mégiscsak rengeteg csodás emlék fűz a hazájához, szóval kettősség van bennem.

A szavazóurnáknál kell dönteni Irán jövőjérőlA zavargások december végén törtek ki az iszlám köztársaság rezsimje ellen. Az események olyan mértékben eszkalálódtak, hogy az 1979-es iszlám forradalom óta ez a legnagyobb léptékű és a legvéresebb felkelés az országban. Ali Hámenei ajatollah, az ország vallási vezetőjének parancsára a rendvédelmi szervek éles lőszerrel lőttek a tüntető tömegbe. A tiltakozók elszántsága azonban megfékezhetetlennek tűnik, a tiltakozás élére vezéralakot követelnek, s egyre többen az amerikai Marylandben száműzetésben élő Reza Pahlavi, az iráni sah fiának nevét skandálják. Habár interjúalanyunk, a koronaherceg féltestvére szerint Reza Pahlavi elszánta magát, hogy hazatér, és a tüntetők élére áll, a koronaherceg egy közelmúltban adott nyilatkozatában ezt cáfolta. Ő a szabad választásokon alapuló világi demokratikus rendszer kiépítésének szükségességét hangsúlyozta, s inkább az irányított átmenet elősegítőjeként, mint vezetőként beszélt önmagáról. „A szavazóurnáknál kell dönteni” – érvelt Reza Pahlavi az interjúban. Az Egyesült Államokban élő iráni koronaherceg határozottan elutasította bármilyen vezetői pozíció megpályázását vagy betöltését. Saját szerepét a változás elősegítésére, valamint az autonómia és a szabadságjogok biztosítására korlátozta. Reza Pahlavi hosszan beszélt arról is, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei utasította az állami médiát és biztonsági szerveket, hogy militarizált megközelítést alkalmazzanak az információk ellenőrzésében. Elmondása szerint az újságírók, emberi jogi szakértők és jogászok egy csoportja által alapított nonprofit szervezet, a Defending Free Flow of Information in Iran (DeFFI), amely arra törekszik, hogy megerősítse az információ szabad áramlását Iránban, minap közölte 2025-ös évi jelentését. A szervezet csaknem 300 esetet dokumentált az újságírók és médiaorgánumok elleni fokozott igazságszolgáltatási és biztonsági nyomásgyakorlásról, beleértve letartóztatásokat, kihallgatásokat, pereket és más visszaélést. A koronaherceg hangsúlyozta, hogy az iráni hatóságok biztonsági kérdésként kezelik a független újságírást, az információáramlást pedig olyan fenyegetésként állítják be, amely az igazságszolgáltatási, hírszerzési és médiaorgánumok összehangolt válaszát igényli. Hozzátette: több mint harminc női újságíró volt a célszemélyek között, az igazságszolgáltatási és biztonsági intézmények legalább 400 dokumentált esetben megsértették a törvénybe foglalt jogokat. „Az ellenük felhozott vád leggyakrabban a hazugságok terjesztése” – mondta Reza Pahlavi. Irán január eleje óta szinte teljes internetzárlat alatt áll, amelyet az országos kormányellenes tüntetések közepette rendelt el a teheráni vezetés. A koronaherceg szerint ez az egyik leghosszabb és legátfogóbb információs zárlat hazájában.

NévjegyChristian Pahlavi 1941-ben, Párizsban született, édesanyja francia, édesapja német volt. Ötéves korában anyja beleszeretett az akkori iráni uralkodó öccsébe, Ali-Reza Pahlavi hercegbe. Összeházasodtak, a herceg saját fiaként ismerte el felesége gyermekét, így Christian hivatalosan is a perzsa trón örököse lett. A sah bukása után Franciaországba menekült. Író, újságíró és történész. Számos könyvét lefordították magyar nyelvre, például A homokóra szemcséi című kötetet.