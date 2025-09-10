Rendőrségi források szerint állapota válságos.
Utah republikánus kormányzójával is találkozott, aki biztosította a magyar államfőt arról, hogy náluk visszhangra talál a magyar családpártiság.
Nem csak ő, de egy olyan tisztségviselő is rajta volt halállistáján, aki részt vesz a Donald Trump elleni büntetőeljárásban.
Nem tudta elviselni, hogy a felesége két hete beadta a válókeresetet.
A sivatagi és a Romániában is fel-, majd eltűnt rejtélyes tárgy után Kaliforniában is megjelent egy rejtélyes fémoszlop.
Rejtélyes fémoszlop jelent meg Romániában is, olyan, amilyet Utah-ban találtak a napokban.
A férfit pár órával az eset előtt helyezték feltételesen, óvadék ellenében szabadlábra.
Óriási orrú, kacsacsőrű, 75 millió éves növényevő dinoszauruszra bukkantak az amerikai Utah államban. A szokatlan testrész szerepét egyelőre találgatják a tudósok.
Kartondobozokban találtak rá egy garázsban hét újszülött tetemére Utah államban - közölte hétfőn az amerikai média. Az anyát, a most 39 éves Megan Huntsmant azzal gyanúsítják, hogy 1996 és 2006 között hat gyermekét gyilkolta meg. A hetedik holtan született. A nő bevallotta hogy a csecsemőket megfojtotta. Valamennyivel azonnal a születése után végzett, majd egy ingbe, vagy törölközőbe csavarta holttestüket, amelyet aztán műanyag zacskóba és papírdobozba csomagolt.