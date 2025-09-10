Elképesztő gyerekgyilkosságok - Újszülött-tetemek kartondobozokban

Kartondobozokban találtak rá egy garázsban hét újszülött tetemére Utah államban - közölte hétfőn az amerikai média. Az anyát, a most 39 éves Megan Huntsmant azzal gyanúsítják, hogy 1996 és 2006 között hat gyermekét gyilkolta meg. A hetedik holtan született. A nő bevallotta hogy a csecsemőket megfojtotta. Valamennyivel azonnal a születése után végzett, majd egy ingbe, vagy törölközőbe csavarta holttestüket, amelyet aztán műanyag zacskóba és papírdobozba csomagolt.