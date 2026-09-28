Az átverés programja volt

Becsapta az Orbán-kormány néhány megyei jogú város polgárait, a Mercedes-Benz autógyár dolgozóit és szállítóit, milliónyi autóst, és az sem kizárt, hogy azokat is, akik tényleg elhitték, hogy Magyarország megpályázza a 2024-es nyári olimpiai játékokat. A Portfolió vette észre, hogy kihasználva a kánikulát, a hétvégét, a kabinet vissza vonta egy sor ígéretét.