A Tisza képviselőcsoportja nulla, a Fidesz–KDNP 51 fős frakciója pedig mindössze két módosító indítványt tudott „kiszenvedni” magából a 2026-os pótköltségvetés kapcsán. Vagy a Pénzügyminisztérium minden idők legnagyszerűbb költségvetési anyagát vitte a parlament elé, vagy a valódi parlamenti „aprómunka” nem igazán fekszik sem a régi, sem az új képviselőknek.
A módosítás értelmében például a terv szerint az idén induló M1-bővítésnek legkésőbb 2025 szeptemberében kell megkezdődnie.
Köztük van az M1-es autópálya háromsávosítására vonatkozó pályázat is.
Becsapta az Orbán-kormány néhány megyei jogú város polgárait, a Mercedes-Benz autógyár dolgozóit és szállítóit, milliónyi autóst, és az sem kizárt, hogy azokat is, akik tényleg elhitték, hogy Magyarország megpályázza a 2024-es nyári olimpiai játékokat. A Portfolió vette észre, hogy kihasználva a kánikulát, a hétvégét, a kabinet vissza vonta egy sor ígéretét.