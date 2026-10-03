A XX. század egyik legnagyobb hatású írója, Thomas Mann a főhőse Colm Tóibín magyarul legutóbb megjelent regényének. A Varázsló gyerekkorától élete végéig kíséri végig a nagy humanistát, aki míg az otthona falain kívül írófejedelem volt, saját családja számára idegen maradt. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége a Népszavának adott interjújában a történelem elől menekülni próbáló Mannról, a magánéleti elhallgatásokból születő alkotói feszültségről, a művészi felelősségről és a politikai kívülállás morális határairól beszélt.
Strasbourgban átadták a Václav Havel Emberi Jogi Díjat, amit ezúttal Nasrin Sotoudeh iráni emberjogi aktivistának ítélte oda az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése és a cseh Charta ‘77 Alapítvány független kuratóriuma. A három jelölt között ott volt Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. Az idei díjazás különlegessége, hogy először a díj történetében mindhárom jelölt nő volt.
Nem is csoda, szükségük is lenne az embereknek egy integráló politikai személyiségre.
Fotókiállítás nyílt Václav Havel cseh köztársasági elnökről és világhírű íróról a Budavári Városháza aulájában - közölte a budavári önkormányzat.
A forradalmakról nem véletlenül mondjuk, hogy felfalják gyermekeiket. Legújabbkori forradalmaink esetében sem történt ez másképpen. E forradalmak arcai idővel elkoptak: vagy ők nem tudtak a békeidőkhöz igazodni, vagy az utókor volt rendkívül hálátlan velük szemben. Talán csak Václav Havel maradt mindvégig szimbólum, de Lech Walesa, Tőkés László, Julija Timosenko, Viktor Juscsenko politikai pályája azonban nem úgy alakult, ahogyan ezekben a forradalmi napokban elképzelhető lett volna.
Megtalálták Václav Havel volt cseh emberi jogi aktivista, későbbi csehszlovák, illetve cseh köztársasági elnök naplóját, amelyet első bebörtönzése idején 1977-ben vezetett a prágai Ruzyne börtönben.
A menekültek gazdag fiatalokból állnak, akik a gyermekeket élő pajzsként használják. Ezért „nem is érdemlik meg együttérzésünket”. A muzulmán országból érkezettek az iszlám törvénykezést, a saríát akarják bevezetni. „Nem mi hívtuk őket ide”, ezért a legjobb lenne, ha mielőbb távoznának. „Országunkat támadják a menekültválság kezelése miatt”, nemzetközi összeesküvés áll a háttérben. Ismerős kijelentések, amelyek – félreértések elkerülése végett – nem egy magyar kormánypárti politikustól, hanem Milos Zeman cseh elnöktől származnak.
Ljudmilla Alekszejeva orosz jogvédő kapta meg az idei Václav Havel emberi jogi díjat - jelentették be Strasbourgban, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (ETPK) hétfői plenáris ülésnapján tartott ünnepségen.
Csehországban az év utolsó napjaiban Václav Havelre emlékeznek azok, akik úgy vélik, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása a demokrácia legfőbb alapértékei. A prágai hatalom csúcsán azonban egyre kevesebben osztják ezt a véleményt. A Havel utáni elnökök ugyanis eltérnek ettől a politikától, ideológiától, euroszkeptikus, oroszbarát húrokat pengetnek, mintha tudatosan kívánnának szakítani az „író-elnök” örökségével.