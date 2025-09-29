Behajtókat küld az agrárkamara a vadásztársaságokra, jó néhányan bedőlhetnek a gazdálkodók kárai miatt

Bár Magyarországon egyre több a vadász, a vadak elszaporodtak és egyre nagyobb mezőgazdasági kárt okoznak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara céget alapít, hogy bevasalja a pénzt a vadásztársaságoktól. Évente 21 milliárd forint kárról lehet szó, amelynek csak a töredékét, alig hárommilliárd forintot térítenek meg a vadásztársaságok a gazdálkodóknak.