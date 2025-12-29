Magyar Péter: Az orbáni maffia megkísérli értékesíteni a lopott magyarországi vagyonelemeit

NER;vagyonkimentés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-12-29 09:35:00 CET

A Tisza Párt elnöke úgy értesült, hogy „cégeket, ingatlanokat, magántőkealapokban meglévő részesedéseket” szeretnének kimenteni a bukás előtt.

„A NER-es bűnözők is tudják, hogy vége van. Egyre több hír jut el hozzánk külföldi befektetőktől, hogy az orbáni maffia megkísérli értékesíteni a lopott magyarországi vagyonelemeit (cégeket, ingatlanokat, magántőkealapokban meglévő részesedéseket)” – állította Magyar Péter hétfő reggel a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke azt írta: „A külföldi befektetők láthatóan ódzkodnak akár áron alul is átvenni a NER-től a lopott szajrét. Hozzájuk is eljutott annak a híre, hogy a leendő TISZA-kormány haladéktalanul felállítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt.”

Magyar Péter hozzátette, a Tisza nem szól bele magánbefektetők közötti ügyletekbe, de azt javasolja a külföldi üzletembereknek, hogy ha nem akarnak sűrűn megjelenni az esetleges kormányváltás után felállítandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal ügyfeleként, akkor inkább ne mocskolják be a kezüket a magyar emberektől lopott vagyonelemekkel.