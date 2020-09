Egy „Kreml-közeli üzletember” zároltatta Navalnij bankszámláit az orosz ellenzéki vezető kómája alatt

Két áldozat állapota életveszélyes.

Feltehetőleg késsel megsebesítettek négy embert pénteken a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap volt szerkesztősége közelében, Párizsban, ahol 2015 januárjában két terrorista meggyilkolt 12 embert, zömmel a lap munkatársait, illetve megsebesítettek 11 további embert.

A pénteki incidensről egybehangzóan számoltak be különböző források, de körülményei egyelőre bizonytalanok - írta az AFP hírügynökség. Két áldozat állapota életveszélyes a párizsi rendőrprefektúra közlése szerint, a feltételezett elkövetőt elfogták egyes értesülések szerint. A BBC arról ír, a rendőrségi által fogott férifinek véres volt a ruhája. A lakóknak azt mondták, kerüljék a környéket és információk szerint több iskolát is bezártak. A helyszínen előkerült a támadáshoz használt macséta is. Az AFP-nek nyilatkozott egy szemtanú is, aki egy közeli fodrászatban dolgozik. "Délben épp ebédszünetet tartottunk, amikor megérkezett a főnök és azt kiabálta, fussunk, mert támadás van. Futva távoztunk, hogy bezárkózzunk, és négy vásárlóval bent maradjunk az üzletünkben." A párizsi ügyészség merényletnek minősítette a történteket. A vádhatóság vezetője, Rémy Heitz megerősítette, hogy egy személyt letartóztattak. Egyúttal azt is mondta, nyomozás indul.