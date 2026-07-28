Hegedűs Zsolt az újabb kánikula előtt bejelentette, 32 kórházból 18-ban már elkészült, háromban már működik a klíma, 11 helyen még dolgoznak

egészségügy;szervezeti átalakítás;közpénzek felhasználása;vényköteles gyógyszerek;kórházi fertőzések;Hegedűs Zsolt;

2026-07-28 10:25:00 CEST

A tárcavezető szerint a magyar egészségügy beteg, de a Tisza-kormány, az újra megalakított egészségügyi tárca azon dolgozik, hogy jobb, biztonságosabb, emberibb legyen az ellátás.

Túl sok beteg túl sok ideig bolyong, orvosok, egészségügyi dolgozók tízezrei hiányoznak, a magyar egészségügy nagyon beteg, de nem a dolgozók, hanem az előző kormány tevékenysége miatt – emelte ki napirend előtti beszédében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Országgyűlés keddi ülésnapján, hangsúlyozva, hogy az egészségügyről csak őszintén szabad beszélni.

A tárcavezető szerint a Tisza-kormány, az újonnan létrehozott Egészségügyi Minisztérium a felelősség áthárítása, a problémák eltakarása, parancsuralom, a rendészeti logika helyett az őszinteséget és a betegközpontúságot vezette be. – Leszereltettük a beléptetőkamerákat, öt államtitkárságot hoztunk létre az önálló egészségügyi tárcán belül, számonkérhetővé vált a vezetés, évente 500 milliárd forinttal több pénzt fordítunk az egészségügyre – sorolta Hegedűs Zsolt.

A miniszter szerint ugyan a források növelése nem elég, azonban ellenpontként megemlítette, hogy az Orbán-kormány 12,3 milliárd forint közpénzt költött a nem létező Tisza-adó elleni lejárató kampányra, Balásy Gyula cégeinek reklámjára. Ezt a pénzt 4000 csípő- vagy térdprotézisműtétre lehetett volna fordítani Hegedűs szerint, aki a közelgő újabb hőhullám előtt elmondta: néhány hét vagy hónap alatt nem lehet meggyógyítani a beteg egészségügyet, azonban az első naptól kezdve dolgoznak.

„Azonnal 3,6 milliárd forintot különítettünk el a kórházi hűtésprogramra, és elindult a munka 32 helyszínen: 18 helyen már elkészült, 3 helyen már működik a hűtés, péntekig befejeződik az átadás-átvétel, 11 helyszínen pedig még zajlanak a munkák” – mondta Hegedűs Zsolt. Hozzátette még, hogy szeptembertől közzéteszik a kórházi fertőzések intézményi adatait. Ezzel együtt elfogadhatatlannak tartja a betegbántalmazást, ami a pécsi klinikán történt, ahogyan szerinte az egészségügyi dolgozók védelmét is szigorítani szükséges. Fel akarnak lépni a gyermekeket és az anyákat veszélyeztető szifiliszjárvány ellen, készül a jogszabály a köz- és a magánegészségügy szétválasztására. A miniszter végül leszögezte: jobb, biztonságosabb és emberibb ellátást akarnak, megbecsülést az egészségügyi dolgozóknak a közpénzek jó felhasználásával.