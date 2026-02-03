Drexler Donátot menesztette az új emberminiszter, Kásler Miklós az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói székéből, így Drexler általános helyettese és korábbi üzlettársa, Bayerné Matusovits Andrea felel pillanatnyilag az intézmény vezetéséért - írja a Magyar Narancs. Az ágazatban zajló leváltásokról a Népszava egy hete írt.
Az Országos Vérellátó Szolgálat közleményben reagált Szabó Tímea sajtótájékoztatójára, amelyen a Párbeszéd Magyarországért társelnöke a vérellátás problémáiról, több mint 30 százalékos vérhiányról beszélt.