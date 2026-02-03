Bayer Zsolt felesége vezeti az Országos Vérellátót

Drexler Donátot menesztette az új emberminiszter, Kásler Miklós az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói székéből, így Drexler általános helyettese és korábbi üzlettársa, Bayerné Matusovits Andrea felel pillanatnyilag az intézmény vezetéséért - írja a Magyar Narancs. Az ágazatban zajló leváltásokról a Népszava egy hete írt.